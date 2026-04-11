«¡Rio Ngumoha es increíble!»: Andy Robertson afirma que el joven del Liverpool hizo bien en no hacerle caso, ya que el lateral ve un «gran futuro por delante» para el extremo

La nueva generación del Liverpool sigue acaparando titulares, y Ngumoha es el último nombre en boca de todos tras su papel protagonista en la victoria por 2-0 sobre el Fulham. En solo su segunda titularidad en la Premier League, el extremo de 17 años rompió el empate con una jugada individual brillante en el minuto 36, demostrando por qué genera tanto entusiasmo.

El tanto, un típico remate de extremo, llegó tras cortar hacia dentro y soltar un disparo con efecto que se coló por la escuadra. Su serenidad impresionó a los veteranos y ayudó a los Reds a recuperar la senda de la victoria tras una racha negativa.