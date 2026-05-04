Rio Ferdinand le lanza a Jamie Carragher la broma de «solía llevar mi neceser», mientras se recrudece la guerra de palabras entre los iconos del Manchester United y el Liverpool

Ferdinand habló de ese intercambio en su programa «Rio Ferdinand Presents», tras la victoria del United sobre el Liverpool, y admitió que le sorprendió el tono de la respuesta de Carragher.

«¿Alguien vio lo que me respondió? Me pareció muy duro», dijo. «Solo puse una foto de nosotros celebrando un gol. En estos partidos se celebran los grandes momentos. He marcado un par de goles en estos partidos contra el Liverpool, pero no puse uno de los que marqué. Puse uno en el que estaba celebrando. Me encanta celebrar, y él intentó machacarme de verdad. No entiendo por qué. No sé qué es lo que le ha sentado mal.

No lo entiendo. Se le fueron las luces; estaba echando chispas. Fuimos compañeros en la selección inglesa y hasta me llevaba la bolsa de aseo y las botas en los partidos.

Pensaba que siempre nos habíamos llevado bien. Lo conozco desde el colegio. Ahora estará aún más enfadado, ¿no? Acaban de perder. Este partido afecta a las emociones, hace ver las cosas de otra manera y reaccionar de forma diferente, ¿sabes? Yo he estado en el bando perdedor contra el Liverpool y no es agradable; es una sensación horrible. Hoy el United lo ha conseguido».