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Rio Ferdinand califica el posible fichaje de Marcus Rashford por el Barcelona, por 26 millones de libras, de «auténtico robo» y afirma que habría recuperado «al 100 %» al delantero en el Manchester United
Ferdinand, sorprendido por el precio tan bajo
El ex capitán del United se mostró sorprendido por la baja cifra de traspaso que se baraja por Rashford, quien actualmente está relanzando su carrera en La Liga. Tras superar unos últimos años turbulentos con los Red Devils, el delantero se ha convertido en una pieza clave de la línea de ataque del Barça bajo las órdenes de Flick.
- AFP
El Barça, a punto de hacer un «chollo»
Ferdinand sugiere que el United cometería un grave error si dejara marchar a un jugador del calibre de Rashford por una cantidad tan baja.
«Si el Barcelona lo ficha por los 26 millones de libras de los que se habla y consiguen a ese Marcus Rashford, eso es un auténtico robo, es una ganga», dijo Ferdinand en su canal de YouTube. «Solo le deseo suerte, quiero que le vaya bien, porque le he visto crecer como joven jugador en el United y le deseo suerte en ese sentido».
No hay vuelta atrás a Old Trafford
A pesar de su admiración por el jugador de 28 años, Ferdinand admite que es probable que la etapa del delantero en Manchester haya llegado a su fin. Cuando se le preguntó si volvería a fichar al canterano del United para Old Trafford, respondió: «¡Por supuesto! ¿Recibirías de vuelta a Marcus Rashford? Al 100 %, pero creo que ese tren ya ha pasado. Potencialmente es así de bueno, solo que hace tiempo que no lo vemos en el United».
El propio Rashford parece estar disfrutando del peso de las expectativas en España, tal y como declaró recientemente a Sport: «El Barcelona es un club fantástico. Un club conocido por ganar, y es este tipo de presión —quiero decir presión, pero no es un tipo de presión negativa—. Es una presión que esperas con ilusión y una presión que quiero tener mientras juego al fútbol. Si estoy en un club que no exige estas cosas, me resulta más difícil mantener la motivación. Es un entorno fantástico para continuar mi trayectoria futbolística».
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¿Y ahora qué?
Esta temporada, Rashford ha marcado 11 goles y ha dado 13 asistencias en 40 partidos disputados en todas las competiciones con el Barça. Tras ganar la Supercopa de España a principios de este año, su objetivo será ayudar a los catalanes a conseguir otros dos títulos: la Liga y la Liga de Campeones. El equipo de Hansi Flick ocupa actualmente el primer puesto de la clasificación, con siete puntos de ventaja sobre su rival más cercano, el Real Madrid. El miércoles se enfrentará al Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, antes de medirse al Espanyol en el derbi catalán este fin de semana.