¿Riesgo para la seguridad? Trump sugiere a Irán que renuncie al Mundial

El intercambio entre Trump e Infantino, quien había entregado al presidente estadounidense el primer Premio de la Paz de la FIFA al margen del sorteo del Mundial en diciembre, tuvo lugar en un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio. Estas tensiones están teniendo un impacto cada vez mayor en el deporte internacional. El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, y el presidente de la federación, Mehdi Taj, ya habían insinuado recientemente que Irán podría renunciar a participar en el Mundial.