Richarlison salva a Tudor en la prórroga, pero el Tottenham aún no está fuera de peligro: primer punto para el exentrenador de la Juventus

Igor Tudor lleva aproximadamente un mes al frente del Tottenham, pero el cambio de rumbo nunca ha llegado y, de hecho, en las últimas horas llegan desde Inglaterra rumores de un nuevo cambio de entrenador para los Spurs. Tres derrotas de tres en la liga ante el Arsenal, el Fulham y el Crystal Palace, y la dura derrota por 5-2 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

Tudor llegaba al complicado partido de hoy en Anfield contra el Liverpool con la espalda contra la pared. Un partido complicado para Vicario y sus compañeros, que se vieron por detrás en el marcador apenas a los 18 minutos. La quinta derrota consecutiva para el exentrenador de la Juve parecía inminente, pero en el mejor momento, en la prórroga, llegó el primer punto en la liga, que, sin embargo, no aleja al Tottenham de la zona de descenso.