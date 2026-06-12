Con su contrato a un año de acabar, ¿es hora de traspasar a Richarlison y reinvertir en otros fichajes mientras aún se puede obtener una buena suma?

Al preguntarle a Murphy, excentrocampista de los Spurs —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con las apuestas de la Copa del Mundo de NetBet— respondió: «Creo que sí. El problema es que Solanke tiene muchas cualidades que le gustan a De Zerbi: presión alta e intensidad. En su mejor versión es brillante, pero no se mantiene en forma. Teniendo eso en cuenta, y dado que no va a rejuvenecer, creo que De Zerbi fichará un delantero.

Probablemente Richarlison sea la víctima colateral, porque no tiene el respaldo de la afición. Se esfuerza, pero no muestra la calidad que los hinchas del Tottenham esperan de un nueve. Llegará otro delantero».

Sobre el número mínimo de fichajes que los Spurs esperan incorporar, Murphy añadió: «Creo que De Zerbi querrá al menos cuatro, quizá más, para reforzar el eje central. Ya han fichado a [Marcos] Senesi, un profesional curtido en la Premier League, un magnífico pasador capaz de lanzar el balón hacia delante».