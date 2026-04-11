Richarlison reveló que casi fichó por el PSG. El delantero de 28 años, quien pasó del Everton al Tottenham en 2022 por unos 50 millones de libras, explicó que su posible traslado a París dependía de las prolongadas negociaciones sobre el futuro de Mbappé y su eventual salida al Real Madrid.

En entrevista con France Football, el brasileño reconoció: «He tenido contacto con el PSG en varias ocasiones. Cada vez que Mbappé estaba a punto de marcharse, los directivos se ponían en contacto conmigo. Una vez, mi agente incluso fue a discutir el tema a las oficinas de París».