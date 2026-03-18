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Ribery: «El Bayern de Múnich es demasiado fuerte, son los mejores del mundo y los favoritos para la Champions. Pero también hay que destacar al Atalanta. ¡Y qué imagen dan los aficionados de la Dea!»

El francés considera a su antiguo equipo como favorito para llevarse el título

El día del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el Bayern de Múnich y el Atalanta, Franck Ribéry, leyenda del equipo bávaro que puso fin a su carrera en Italia vistiendo las camisetas de la Fiorentina y el Salernitana, concedió una entrevista a La Gazzetta dello Sport. Para pasar de ronda, la Dea tendría que remontar el 1-6 de la ida nada más llegar a Bérgamo...

«Demasiado Bayern, pero también mucho Atalanta», explica Ribéry, que está realizando el curso de entrenador en Coverciano. «Palladino y su equipo lo han dado todo, de todos modos. La cuestión es que este Bayern es realmente demasiado fuerte: sería difícil de afrontar para cualquiera. En este momento son el equipo más fuerte que hay, sin duda alguna. Están al máximo nivel en todo: técnicamente, tácticamente, físicamente. Son de otra categoría, todo el mundo ha podido verlo. Para mí son los favoritos para ganar la Champions».

  • «BAYERN ES MI HOGAR»

    «Gana porque tiene una gran tradición, un altísimo nivel de profesionalidad y, al mismo tiempo, es como una familia. Me alegra que su gente me considere una leyenda; hemos hecho historia con todo lo que hemos ganado. Lo hicimos juntos porque, tanto entonces como ahora, teníamos grandes valores».

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  • Los aficionados del Atalanta, en plena forma

    «Enhorabuena a la afición del Atalanta por haber apoyado al equipo de una forma magnífica para el deporte, dando una imagen muy positiva para todo el fútbol italiano».

  • RIBERY COMO ENTRENADOR

    «Mi objetivo es dedicarme al entrenamiento. Mientras tanto, estudio: Coverciano es el lugar ideal, se respira un ambiente familiar. Estoy contento de estar allí, me siento a gusto, he conocido a mucha gente estupenda con la que compartir mi trayectoria. ¿Dónde entrenaré? Todavía no lo sé: espero que sea en Italia, un país que amo. Pero también aceptaría la oportunidad de ponerme a prueba en otros países».

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