Este sábado en Wembley, Middlesbrough y Hull City lucharán por la última plaza de ascenso. El Boro cayó en semis ante el Southampton (0-0, 1-2 en prórroga). Antes de la ida, un empleado de los Saints espió el entrenamiento del Middlesbrough.

El Southampton admitió «varias infracciones de la EFL por filmar sin permiso los entrenamientos de otros clubes», según confirmó la propia liga, que amonestó al club.

Tras conocerse el hecho, Eckert (33) tuvo que responder a preguntas sobre si era un tramposo. En las ruedas de prensa posteriores a los duelos con el Boro, abandonó la sala en ambas ocasiones de forma abrupta y enfadado.