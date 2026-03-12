Revelado: Vinicius Junior le preguntó a Federico Valverde si quería lanzar el penalti del Real Madrid momentos antes de su costoso fallo contra el Manchester City

Tras el pitido final, la estrella uruguaya confirmó que el intercambio tuvo lugar en el campo. «Vini Jr me preguntó si quería lanzar el penalti», declaró Valverde a TNT Sports. «Vini es una leyenda del Real Madrid, es un gran amigo, y tanto yo como otros compañeros le dijimos que lo lanzara». Sobre el fallo, Valverde añadió: «Estas cosas pueden pasar, forman parte del fútbol». Fue una muestra de humildad por parte de un jugador que ya había desmantelado el equipo de Pep Guardiola con un impresionante hat-trick en la primera parte, en un arrollador periodo de 22 minutos, convirtiéndose en el segundo centrocampista de la historia del Real Madrid en marcar un triplete en una competición europea después de Pirri.