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Emi Martinez Chelsea crest 2026Getty/GOAL
Muhammad Zaki

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Revelado: por qué Emiliano Martínez rechazó ofertas de rivales para completar su traspaso al Chelsea por 7,5 millones de libras en medio de los vínculos con la Juventus

Fichajes
Damián Martínez
Chelsea
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Emiliano Martínez ha completado un sorprendente traspaso de 7,5 millones de libras al Chelsea, rechazando el interés de otros pesos pesados europeos en medio de los vínculos con la Juventus. El portero argentino forzó su salida del Aston Villa e identificó de inmediato Stamford Bridge como su destino preferido, impulsado en gran medida por la perspectiva de trabajar a las órdenes del técnico del Chelsea, Xabi Alonso.

  • El Chelsea cierra un fichaje a precio de ganga por un campeón del mundo

    Chelsea ha reforzado rápidamente su portería al fichar a Martínez procedente del Aston Villa en una operación rebajada de 7,5 millones de libras. El guardameta, de 33 años, había estado presionando para salir durante todo el mercado de verano, lo que llevó al Villa a autorizar su marcha tras la llegada de Zion Suzuki desde el Parma.

    El Chelsea planeaba inicialmente mantener a Robert Sanchez como su portero titular. Sin embargo, la poco convincente actuación del español en la jornada inaugural de la Premier League ante el Fulham obligó a la cúpula del club a cambiar de opinión y aceleró su búsqueda de un número uno fiable.

    A pesar de haber estado cerca de fichar por la Juventus a principios de este mercado, Martínez desestimó otras ofertas. Según The Guardian, el ex del Arsenal estaba decidido a poner rumbo al oeste de Londres, muy influido por la oportunidad de jugar en el sistema táctico de Alonso.


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  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Martínez expone sus ambiciones en Stamford Bridge

    En declaraciones a la web oficial del Chelsea, el veterano portero expresó su enorme satisfacción por haber cerrado el traspaso. «Estoy encantado de estar en este club de fútbol», afirmó Martinez. «Venir al Chelsea, para mí y para mi familia, fue una decisión fácil de tomar y estoy absolutamente encantado; no puedo esperar para empezar».

    El argentino también destacó su feroz espíritu competitivo, dejando claro que espera pelear por los grandes títulos a las órdenes de Alonso. «Quiero triunfar aquí. Soy alguien que quiere ganar en todo lo que hace y quiero traer eso aquí, a este club de fútbol, porque es un club de fútbol que gana títulos, así que creo que es una buena combinación».


  • Un descenso brutal para Sánchez

    La llegada de Martinez con un contrato de tres años reordena de inmediato la jerarquía en Stamford Bridge. Se espera que entre directamente en el once titular, alterando por completo el panorama para los porteros que ya estaban en la plantilla.

    Sanchez afronta ahora un futuro sombrío en el oeste de Londres. El exjugador del Brighton ha quedado relegado de facto al papel de tercer portero, con el joven belga Mike Penders situado como principal suplente de Martinez.

    El Chelsea aspira a una gran mejoría tras terminar en una decepcionante décima posición la pasada temporada. Con Alonso ahora al mando, la cúpula del club espera que esta plantilla renovada presente una seria candidatura a la clasificación para la Liga de Campeones.


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    Sánchez se dirige hacia la puerta de salida

    Con Martínez poniéndose los guantes, el Chelsea centrará ahora su atención en resolver el futuro inmediato de Sánchez. El español ha sido completamente apartado y debe encontrar un nuevo club antes de que se cierre el mercado de fichajes. El informe de The Guardian añade que sus representantes ya están gestionando el interés de equipos de toda Inglaterra, de la Europa continental y de Arabia Saudí.

    Sobre el césped, Alonso podría dar a su nuevo fichaje de 7,5 millones de libras un debut inmediato. Martínez fue inscrito antes de la fecha límite del viernes, según el periodista del Daily Mail Kieran Gill, lo que le sitúa como una opción para participar en el choque del domingo contra el Brighton.