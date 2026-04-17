Revelado: por qué el Manchester United reforzó la seguridad de Sir Jim Ratcliffe en Old Trafford

Los días en que Ratcliffe paseaba por los pasillos de Old Trafford parecen haber terminado. Aunque sigue llegando en su vehículo habitual a su entrada favorita, cerca del Stretford End, su llegada ya no es informal: ahora está rigurosamente controlada. Antes charlaba con los primeros espectadores; hoy lo rodea un estricto dispositivo de seguridad.

Según The Sun, los últimos avistamientos del presidente de INEOS en el Teatro de los Sueños muestran un protocolo mucho más estricto: ahora Ratcliffe solo cruza el túnel y la tribuna Sir Bobby Charlton tras recibir luz verde de un responsable de seguridad. Hace solo dos años, este aficionado de toda la vida posaba con frecuencia para selfies con los seguidores.