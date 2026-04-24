Según la BBC, al inglés de 41 años le llamaban «supply teacher», es decir, «profesor sustituto». El apodo luego resultó muy acertado.
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Revelado poco después de su despido: al parecer, los jugadores del Chelsea tenían un apodo desagradable para el exentrenador Liam Rosenior
Tras un paso exitoso por el Racing de Estrasburgo, club asociado al Chelsea en Francia, Rosenior llegó en enero para reemplazar en Londres al destituido Enzo Maresca. Sin embargo, al mando de una plantilla repleta de estrellas, Rosenior habría sufrido problemas de autoridad, como indica su supuesto apodo.
Al principio los resultados fueron buenos, pero en las últimas ocho oficiales el Chelsea ha perdido siete y en tres no ha marcado. Como consecuencia, los londinenses cayeron eliminados de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain y han caído hasta el octavo puesto de la Premier League.
FC Chelsea: ¿Quién sucederá a Liam Rosenior?
Tras perder 0-3 contra el Brighton & Hove Albion el martes, Rosenior fue destituido. «No ha sido una decisión fácil, pero los últimos resultados y el rendimiento no alcanzaron nuestros estándares», anunció el Chelsea en un comunicado.
Su contrato, vigente hasta 2032, podría costar al club unos 28 millones de euros en indemnización. El hasta ahora entrenador de la cantera, Calum McFarlane (40), asumió el cargo de forma interina. El favorito para sustituirle es Andoni Iraola, cuyo contrato con el AFC Bournemouth expira en verano. También suenan Cesc Fábregas, Filipe Luis, Xabi Alonso, Xavi Hernández, Frank Lampard y José Mourinho.
El domingo, el Chelsea se medirá al Leeds United en la semifinal de la FA Cup.