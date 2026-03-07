Getty Images Sport
Traducido por
Revelado: la verdad detrás de los planes de traspaso de Mason Mount al Manchester United mientras los rivales de la Premier League le rodean
Mount sigue comprometido con los Red Devils
El internacional inglés no tiene intención de forzar su salida del Old Trafford este verano, a pesar de la difícil etapa que ha vivido desde su llegada. Football Insider indica que el centrocampista está centrado en demostrar su calidad técnica a la directiva del club y a la afición tras una temporada marcada más por las lesiones que por sus contribuciones sobre el terreno de juego.
Mount está dando prioridad a su forma física, con el objetivo de seguir estando disponible para el resto de la temporada. Tras llegar del Chelsea en 2023 con grandes expectativas, el centrocampista está ansioso por justificar la importante inversión que el United hizo en sus servicios consolidándose finalmente como titular habitual.
- Getty Images Sport
Los rivales siguen de cerca la situación del centrocampista.
La semana pasada se supo que el Aston Villa y el Fulham estaban interesados en fichar a Mount este verano. Sin embargo, según se informa, el jugador se siente desafortunado por las lesiones y quiere seguir luchando por su puesto en Old Trafford.
Según se informa, tanto Unai Emery como Marco Silva están interesados en incorporar la creatividad del jugador de 27 años a sus respectivas plantillas. Sin embargo, la firme postura de Mount sugiere que las partes interesadas podrían tener que buscar otras opciones, ya que los planes de fichajes del United para este verano comienzan a tomar forma.
Un historial deportivo frustrante
El United invirtió 55 millones de libras (70 millones de dólares) para fichar a Mount del Chelsea en 2023, pero el traspaso aún no ha dado resultados consistentes. Las estadísticas muestran a un jugador que lucha por encontrar su ritmo, ya que su desarrollo se ve obstaculizado por recurrentes problemas físicos.
La temporada 2025-26 ha seguido ese patrón decepcionante, con Mount disputando solo 17 partidos de la Premier League. Esto siguió a una mala campaña anterior en la que jugó solo 23 partidos en todas las competiciones, dejando a los aficionados del United esperando ver lo mejor del ganador de la Liga de Campeones.
- Getty
Centrarse en la recuperación de lesiones
La principal tarea de Mount ahora es recuperarse de la lesión que sufrió a finales del año pasado. Aunque jugó a principios de 2026, solo disputó un total de 30 minutos en dos partidos antes de volver a quedar fuera de juego por el mismo problema.
El entrenador interino Carrick declaró recientemente que el estado de Mount ha mejorado. En declaraciones previas al partido contra el Newcastle, que terminó con una derrota por 2-1 para el United, dijo: «Mason también se está recuperando, pero, por desgracia, eso es parte del juego.
Siempre habrá jugadores fuera, siempre habrá jugadores que no puedan jugar, pero seguiremos trabajando lo más duro posible para que vuelvan».
Anuncios