Revelado: cuándo tomará una decisión Luka Modric, de 40 años, sobre la renovación de su contrato con el AC Milan, mientras los rossoneri también esperan con ansiedad la decisión de la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic

Modric fichó por el Milan en el verano de 2025, tras poner fin a una etapa de 13 años en el Real Madrid. Su contrato incluye una opción de 12 meses, y se prevé que el eterno centrocampista siga jugando durante algún tiempo.

Su compañero de club Christopher Nkunku ha dicho de Modric, que sigue los pasos de su excompañero en el Real Madrid Cristiano Ronaldo al seguir jugando después de los 40: «Luka es increíble: tiene un talento único y realiza pases excepcionales a través del campo. Si yo intentara eso, probablemente me dislocaría la cadera... Es increíble que tenga 40 años, pero podría jugar hasta los 45 o incluso los 46».

El Milan espera que así sea, y Gazzetta dello Sport afirma que Modric «tomará su decisión al final de la presente campaña, basándose en su motivación y su condición física».

Modric ha explicado sus motivos para fichar por el Milan, en busca de un nuevo reto tras haberlo ganado prácticamente todo en Madrid: «No fue fácil. Pasé casi la mitad de mi vida allí. Llegué con 27 años y me fui con casi 40. En un club que no tolera la mediocridad, permanecer tanto tiempo es increíble.

Creo que me uní a un club muy cercano al Madrid en reputación e historia. Era la situación ideal para mí. Cuando surgió la oportunidad del Milan, supe que era la adecuada. La gente me recibió de forma fenomenal, tanto dentro como fuera del club. En cada paso que das, sientes que el Milan es un gigante histórico».