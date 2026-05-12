Según el Corriere dello Sport, representantes del Bayern y el padre de Vlahovic se reunieron en secreto. El delantero, cuyo contrato con la Juventus vence este verano, podría fichar por el club alemán gratis.
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¿Reunión secreta con un delantero estrella? El FC Bayern Múnich prepara un fichaje espectacular
Tras varias rondas de negociación, la Juve aún no ha alcanzado un acuerdo con Vlahovic para renovar. Según la Gazzetta dello Sport, el serbio prefiere esperar a una oferta más lucrativa de un grande de Europa, como Bayern o Barcelona, que busca sustituto para Lewandowski.
Existe un gran desacuerdo sobre el salario: el jugador de 26 años quiere mantener sus doce millones de euros netos, pero la Vecchia Signora pretende reducirlos a la mitad. Tras marcar el gol de la victoria el fin de semana, el jugador evitó comprometerse: «¿Mis dos últimos partidos con la Juve? Ya veremos…». Aun así, la afición lo adora y él se siente cómodo en Turín.
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Al parecer, el FC Bayern es el destino preferido de Dusan Vlahovic
Hace unos días, la Gazzetta dello Sport informó que el Bayern Múnich es el destino preferido de Vlahovic. Ya en 2022, cuando fichó por la Juventus, se habló de un interés del Bayern. Para la próxima temporada, Vlahovic podría ser suplente de Nicolas Jackson. El senegalés, cedido por el Chelsea, dejará el FCB, como confirmó el director deportivo Max Eberl, y no se ejercerá la opción de compra.
Sin embargo, se duda que el Bayern —a diferencia de la Juve— pueda cumplir las supuestas exigencias de Vlahovic, pues Eberl debe seguir recortando salarios. Además, suenan los nombres de Antony Gordon (Newcastle United), más versátil en ataque, y de Yan Diomande (RB Leipzig); ambos costarían traspaso y salario elevados. También se mencionan a su compañero William Osula y a Charles De Ketelaere (Atalanta), este último como opción principal tras Gordon para el campeón récord, según kicker.
El Corriere dello Sport no aclara qué señales ha enviado el Bayern a Vlahovic, pues aún se desconoce su estado de forma. Antes de volver al once, marcó al entrar desde el banquillo en el 1-1 contra el Hellas Verona, aunque previamente había estado varios meses parado por una lesión en los aductores.
Dusan Vlahovic: datos de rendimiento y estadísticas con la Juventus de Turín esta temporada
Partidos 21 Goles 8 Asistencias 2 Minutos jugados 1.010