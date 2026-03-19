Retegui, vinculado al Milan; Badelj: «No marcaría 40 goles, pero sí esos 15 tan decisivos para ganar el Scudetto»

«En lo futbolístico, necesitó un poco de tiempo para adaptarse, como todos, a la Serie A, a la forma de ser, de vivir el fútbol y de entrenar. De hecho, llegó tras un año y medio sin descanso, entre compromisos con el club y con la selección. Sufrió una pequeña lesión que lo dejó fuera unas semanas. Una vez recuperado, marcó la diferencia, también en cuanto a rendimiento. No se presentó como una estrella, pero se notaba que tenía una personalidad importante. La que imagino que debe tener un delantero centro. Es alguien que quiere marcar la diferencia en los partidos y que además te hace ganarlos. Era humilde fuera del campo y asumía sus responsabilidades cuando jugaba».





«Sinceramente, creo que su mejora se hizo evidente la temporada siguiente en el Atalanta. Sus capacidades con nosotros no estaban en duda, pero, de todos modos, éramos un equipo recién ascendido a la Serie A desde la Serie B. Éramos fuertes, pero no éramos plenamente conscientes de hasta qué punto. El enfoque inicial del campeonato se centraba más en no encajar goles que en marcarlos. Por eso para Retegui fue un poco más difícil. Quizás esperaba estar más presente en el área, donde es absolutamente devastador. En cambio, sobre todo al principio, tenía que perseguir a los defensas rivales, estar detrás del balón, ayudar mucho en fase defensiva. Esto le ayudó a hacerse aún más fuerte al año siguiente».