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EspiGetty Images

Traducido por

Resumen de los resultados más destacados de LaLiga 2026-27: una estrella sorpresa saca al Real Madrid de un apuro

Primera División
Real Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
K. Mbappe
L. Yamal

Resumen completo de los momentos más destacados de LaLiga. Repasamos los resultados, las historias más importantes, las actuaciones individuales más destacadas y mucho más.

La temporada 2026-27 de LaLiga ha comenzado de forma un tanto irregular, con el regreso más tardío de Real Madrid y Barcelona respecto al resto de equipos, y con varios conjuntos inmersos en la fase previa de la Conference League. Dicho esto, aquí va un repaso a los asuntos más destacados de la máxima categoría del fútbol español en lo que va de campaña.

  • Anthony GordonGetty

    Elche 0-5 Barcelona

    El técnico del Barcelona, Hansi Flick, dio la titularidad a Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal y Espart en el estreno de los campeones ante el Elche, y el conjunto azulgrana fue muy superior a su anfitrión, imponiéndose por 5-0. Raphinha y Fermin marcaron dos goles cada uno, el recién llegado Karim Adeyemi vio puerta y otro nuevo fichaje, Anthony Gordon, dio dos asistencias tras salir desde el banquillo.

  • MbappeGetty Images

    Real Madrid 4-1 Real Sociedad

    El Madrid, bajo la tutela de Jose Mourinho por segunda vez, necesitó un gol en el minuto 90 del suplente Carlos Espi, una reciente incorporación de 22 millones de libras procedente del Levante, para imponerse por 2-1 al Espanyol a domicilio en el estreno liguero. Jude Bellingham marcó el primero, con asistencia del talentoso mediapunta turco Arda Guler. Lo tuvo mucho más fácil en la victoria por 4-1 ante la Real Sociedad el miércoles, gracias a un hat-trick de Kylian Mbappe y un gol de Vinicius Jr.

  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    Atlético de Madrid 2-2 Villarreal

    El Atlético de Diego Simeone necesitó un gol tardío de Giuliano, el hijo del entrenador, para rescatar un punto ante el Villarreal en el Wanda Metropolitano. Lo verán como un buen punto, teniendo en cuenta que jugaron los últimos 15 minutos con 10 hombres después de que Robin Le Normand fuera expulsado. El futuro del delantero argentino Julian Alvarez sigue sin estar claro, con el exjugador del Manchester City interesado en un traspaso al Barcelona.

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  • Valencia CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 0-1 Real Betis

    El Valencia ha empezado la temporada de forma discreta, con un empate 0-0 ante el Celta y una derrota por 0-1 frente al Real Betis. Haber completado 180 minutos en casa sin marcar hará que la afición de Mestalla empiece ya a impacientarse un poco.

  • Malaga CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Málaga 1-1 Deportivo La Coruña

    El recién ascendido Málaga ha tenido un inicio complicado, al perder 2-0 contra el Atlético de Madrid y empatar después 1-1 con otro equipo ascendido, el Deportivo de La Coruña. Fue un partido que recordó a otros tiempos en muchos sentidos, ya que ambos equipos descendieron de LaLiga en 2018 y, por fin, los dos han regresado a la máxima categoría del fútbol español.

  • Athletic Club v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Club 1-3 Sevilla

    El Bilbao sufrió una derrota por 3-1 ante el Sevilla en San Mamés en su estreno. Yuri Berchiche vio la roja directa a los 11 minutos, lo que convirtió la tarde en muy complicada para el conjunto vasco. Las cosas no se ponen mucho más fáciles, ya que el siguiente duelo para los hombres de Edin Terzic será contra el Barcelona en el Camp Nou. Los goles del Sevilla fueron obra de Oso, Chidera Ejuke e Isaac Romero. Es uno de los únicos tres equipos con un pleno de victorias tras dos partidos, junto a su rival ciudadano Betis y el Real Madrid.