Resumen de la MLS: Lionel Messi regresa, pero no puede rescatar al Inter Miami, mientras Robert Lewandowski marca dos goles en su debut en casa con el Chicago Fire

El regreso de Lionel Messi acaparó los focos, pero el partido más trascendente de la MLS del sábado se disputó en el Oeste.

Inter Miami mantuvo en secreto la disponibilidad de Messi. Después de volver a entrenarse a mitad de semana, fue incluido entre los suplentes el sábado. Cuando entró en el minuto 52 con Miami mandando por 2-1, parecía que el escenario estaba preparado para otro desenlace habitual. La realidad fue bien distinta.

En otro lugar, en el que quizá fue el duelo más decisivo, los equipos más completos del Oeste, LAFC y Vancouver, demostraron por qué están empatados a puntos. Y luego estuvo el recordatorio de Chicago de que desprenderse de Hugo Cuypers quizá no fue la peor decisión, después de todo. GOAL repasa algunas de las historias más destacadas de la jornada del sábado por la noche en la MLS...