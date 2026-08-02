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Inter Miami CF v Columbus CrewGetty Images Sport
Thomas Hindle

Traducido por

Resumen de la MLS: Lionel Messi regresa, pero no puede rescatar al Inter Miami, mientras Robert Lewandowski marca dos goles en su debut en casa con el Chicago Fire

FEATURES
Inter Miami CF vs Columbus Crew
Inter Miami CF
Columbus Crew
Major League Soccer
Chicago Fire FC vs Charlotte FC
Chicago Fire FC
Charlotte FC
Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC
Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC

El regreso de Messi resultó algo decepcionante, pero Lewandowski anunció su llegada a casa en Chicago por todo lo alto

El regreso de Lionel Messi acaparó los focos, pero el partido más trascendente de la MLS del sábado se disputó en el Oeste.

Inter Miami mantuvo en secreto la disponibilidad de Messi. Después de volver a entrenarse a mitad de semana, fue incluido entre los suplentes el sábado. Cuando entró en el minuto 52 con Miami mandando por 2-1, parecía que el escenario estaba preparado para otro desenlace habitual. La realidad fue bien distinta.

En otro lugar, en el que quizá fue el duelo más decisivo, los equipos más completos del Oeste, LAFC y Vancouver, demostraron por qué están empatados a puntos. Y luego estuvo el recordatorio de Chicago de que desprenderse de Hugo Cuypers quizá no fue la peor decisión, después de todo. GOAL repasa algunas de las historias más destacadas de la jornada del sábado por la noche en la MLS...

  • Sin la magia de Messi para Miami

    Ya en los últimos compases de la segunda parte, llegó el momento de Lionel Messi. El Crew le había defendido bien durante la mayor parte de su cameo de más de 40 minutos saliendo desde el banquillo, apenas concediéndole un metro de espacio al argentino. Y entonces, con el partido empatado 2-2 en el tiempo de descuento de la segunda parte, se despistó. Messi tuvo unos metros y tiempo para armar el disparo. Midió los ángulos, levantó su pierna derecha, la menos buena... y mandó el balón muy por encima del larguero.

    Fue un final algo decepcionante para lo que podría haber sido un regreso glorioso del astro de Miami, que salió desde el banquillo ante el Crew el sábado por la noche. Miami estuvo, eso sí, decepcionante en el partido. Luis Suárez marcó un gol precioso. Noah Allen añadió otro. Pero un gol en propia puerta de un inseguro Casemiro, seguido del empate tardío de Brais Méndez de falta, dejó claro que este equipo sigue teniendo muchas fragilidades.

    Normalmente, Messi es capaz de arreglar estas cosas, o al menos de disimularlas. Pero contra el Crew no pudo. Una noche decepcionante para el GOAT...

    • Anuncios
  • Son Heung MinGetty

    Vancouver y LAFC se baten en el Oeste

    Este era realmente el gran duelo de la semana. LAFC y Vancouver son primero y segundo de la Conferencia Oeste y, además, con bastante claridad, los equipos más completos. Los Whitecaps apenas han notado el golpe desde que alcanzaron la final de la MLS Cup el año pasado y, aunque tendrán que lidiar con la pérdida de Sebastian Berhalter, seguirán siendo candidatos a la MLS Cup. Mientras tanto, LAFC atraviesa un gran momento de forma, en gran parte gracias a que Son Heung-Min ha vuelto a ver portería.



    El partido del sábado estuvo lejos de ser un clásico. LAFC se replegó un poco. Vancouver movió el balón, generó muchas medias ocasiones, pero nunca llegó a tener una realmente clara. Siempre dio la sensación de que LAFC podía golpear al contragolpe. Y así lo hizo. La asociación Denis Bouanga-Son respondió, dando a Son su cuarto partido consecutivo marcando. Vancouver encontró un empate merecido al final, con Thomas Muller marcando desde el punto de penalti.

    Y eso fue prácticamente todo. La hoja de estadísticas sugería que Vancouver dominó. La prueba visual confirmó que LAFC simplemente defendió bastante bien. Si esto acaba siendo una final de la Conferencia Oeste, probablemente debería serlo, entonces podría haber algo más de ida y vuelta.

  • Kai WagnerGetty

    La magia de Kai Wagner continúa

    Wagner parecía un fichaje inteligente para el Union, apenas seis meses después de que lo dejaran marcharse al Birmingham City. Es cierto que Philadelphia es un equipo al que le gusta construir desde dentro. Pero ir a por un jugador tan crucial, que conoce el club y que era el máximo asistente de su historia, tenía sentido. Y, siendo justos, tampoco es que el Union, que ya atravesaba dificultades, pudiera ir mucho peor.

    Pocos podrían haber previsto lo importante que sería el cambio, eso sí. Siendo justos, hay un poco de todo en ello. Ryan Richter ha permitido que el equipo juegue con algo más de libertad. Cavan Sullivan es ya un habitual. Su hermano, Quinn, está encontrando su mejor versión tras una lesión de larga duración. Milan Iloski ha marcado ya en seis partidos consecutivos de la MLS, un récord del club.

    Pero la dulce, dulcísima zurda de Wagner ha sido la arquitecta de muchos goles. Así ocurrió el sábado por la noche. Philadelphia, de forma bastante inexplicable, se puso 2-0 abajo ante un Atlanta United con 10 hombres. Pero reaccionó y marcó dos veces en el tiempo añadido de la segunda parte para ganar por 3-2. Wagner dio las dos asistencias de los tres goles. Son tres victorias en tres partidos, con una cara no tan nueva al frente.

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  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski inaugura su cuenta goleadora

    ¿Seguimos pensando entonces en Hugo Cuypers? Estaba claro lo que iba a pasar cuando Chicago fichó a Robert Lewandowski. No importó que Cuypers llevara 13 goles en 11 partidos con el Fire antes del Mundial. A veces, los buenos futbolistas son sencillamente muy buenos. Y así, el Fire fichó a Lewandowski y, con bastante rapidez, dio salida a Cuypers rumbo a Monterrey.

    Fueron un par de partidos complicados para Lewandowski, que no logró marcar mientras Chicago caía en exigentes encuentros a domicilio ante NYCFC e Inter Miami. Pero jugar en casa le sentó mucho mejor el sábado por la noche. Firmó un doblete en su primer partido como local, ambos tantos con remates de delantero de mucha clase, para dar a Chicago una trabajada victoria sobre Charlotte.



    Quizá más importante, sin embargo, fue que todo resultó muy eficiente. Lewandowski no necesitó un aluvión de ocasiones. Ni siquiera tuvo que estar demasiado en contacto con el balón. Sí, enlazó el juego e hizo el pase correcto. Pero no es un delantero que reclame constantemente la pelota. Al contrario, es un futbolista inmensamente eficiente, y eso le vino de maravilla al equipo de Gregg Berhalter.

  • CF Montreal v New England RevolutionGetty Images Sport

    Montreal muestra algo de lucha

    Unas palabras para el CF Montreal, que realmente lo ha pasado mal este año. No es que este sea un equipo especialmente malo. Sí, está cerca del fondo de la Conferencia Este. Sí, tiene muchos problemas en defensa. Simplemente está un poco plano. Aquí no hay demasiado por lo que ilusionarse. Es una pena, porque los aficionados de Montreal son apasionados. Quieren a este equipo.

    Y el sábado les regalaron una pizca de magia. Una defensa bastante deficiente hizo que se vieran 2-0 abajo ante el New England Revolution. A partir de ahí, podría haber acabado en goleada. Los Revs funcionaban a la perfección. Montreal no generaba mucho. Entonces, Brayan Vera, que solo ha marcado seis goles en casi cuatro temporadas completas en la MLS, soltó un cañonazo desde 40 yardas. Prince Owusu lo siguió con una definición precisa. Y Montreal logró un sufrido empate 2-2 ante un buen equipo.



    Debe de ser un poco frustrante para el entrenador Philippe Eullaffroy saber que su equipo puede producir un fútbol de este nivel. La regularidad cuesta encontrarla. Aun así, fue una buena noche para un equipo que no tiene demasiadas.