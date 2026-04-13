Resumen de la Liga de Campeones: ¿Podrá el Real Madrid remontar? ¿Queda alguna esperanza para el Liverpool? ¿Y qué significaría una derrota para un Arsenal en horas bajas?

La Liga de Campeones significa mucho. En esta fase, antes de los partidos de vuelta de cuartos, todos creen poder ganar el título. Solo hacen falta cuatro victorias.

Normalmente ya habría una eliminatoria sentenciada, pero las cuatro siguen vivas. El Barcelona puede darle la vuelta al Atlético. El Bayern parte como favorito sobre el Madrid, aunque un gol de ventaja no basta contra los blancos. Arsenal-Sporting es imposible de pronosticar. El Liverpool pierde 2-0 con el PSG, pero Anfield siempre da opciones.

¿Habrá magia? El Madrid tiene calidad, el Liverpool tiene Anfield y Lamine Yamal cambió su foto de Instagram por una de LeBron James, pero ¿bastará? ¿Qué pasará con los grandes clubes?

Los redactores de GOAL US analizan los duelos clave en otra edición de The Rondo.