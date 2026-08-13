Resumen de la Leagues Cup: Lionel Messi regresa, pero el Inter Miami sufre una sorprendente eliminación en la fase de grupos mientras Columbus sigue con vida y los equipos de la Liga MX impresionan

Por fin empieza a verse el panorama con claridad. La Leagues Cup tiene un formato caótico, con partidos repartidos a lo largo de demasiados días y una avalancha de complicadas combinaciones que seguir. Hay dos formas de verlo. La primera es que resulta enormemente emocionante ver cómo una competición evoluciona en tiempo real. La segunda es que puede ser confuso. La realidad es que es una combinación de ambas.

La consecuencia, eso sí, es clara: mucho drama. La gran historia de la segunda jornada fue el regreso de Lionel Messi. Tras el fallecimiento de su padre, había especulado, ni 12 horas antes, con que sería difícil volver a jugar al fútbol. Sin embargo, apareció con el Inter Miami y disputó 45 minutos en una caótica derrota del Inter Miami. Seguramente eran favoritos para ganar esto, y ahora están fuera de la competición.

Si ampliamos el foco, de hecho, ahora parece que los equipos de la Liga MX podrían estar mejor posicionados que sus homólogos de la MLS. León será difícil de batir. Monterrey, si logra seguir con vida, le competirá a cualquiera. Cruz Azul, Club América, incluso Toluca, son amenazas reales. Esta es la edición más competitiva que ha tenido este torneo en años. Y eso solo puede ser una buena noticia.

GOAL repasa los momentos más destacados de la Leagues Cup de esta semana hasta ahora...







