La octava jornada de la Ligue 1 2026/27 estuvo llena de emoción de principio a fin en Francia. El Olympique de Marsella salió airoso de un caótico partido de siete goles ante el Le Havre en el Stade Vélodrome, mientras que el Stade Rennais se impuso con comodidad al Strasbourg gracias a una exhibición de Sebastian Szymański y el RC Lens frenó el impulso del Paris FC en un ajustado duelo en Bollaert-Delelis.
Resumen de la jornada 8 de la Ligue 1: El Marsella supera al Le Havre en un duelo de siete goles, el Rennes arrolla al Estrasburgo y el Lens vence por la mínima al Paris FC
- AFP
Olympique de Marsella 4-3 Le Havre AC
Los espectadores del Stade Vélodrome presenciaron un auténtico partidazo en el que el Olympique de Marsella se impuso por 4-3 al Le Havre AC. CJ Egan-Riley abrió el marcador a los cuatro minutos, seguido de un gol de Tim Weah (32') y otro de Igor Paixão al comienzo de la segunda parte (49'). Himad Abdelli recortó distancias para los visitantes (54'), antes de que Josh Maja marcara dos veces (76' y 88') y Lamine N'Diaye anotara otro gol (85'), lo que dio paso a un final frenético. El Marsella resistió la presión durante 12 minutos de tiempo añadido para llevarse los tres puntos.
- AFP
Stade Rennais FC 3-0 RC Strasbourg Alsace
El Stade Rennais FC dominó en casa, en el Roazhon Park, y se impuso por 3-0 al RC Strasbourg Alsace sin encajar ningún gol. Boulaye Dia abrió el marcador en el minuto 33 antes de que el mediapunta polaco Sebastian Szymański tomara el protagonismo. Szymański amplió la ventaja justo antes del descanso (40') y completó su doblete en el minuto 60 para redondear una contundente victoria del Rennes.
- AFP
RC Lens 2-1 Paris FC
El RC Lens infligió una derrota por 2-1 a un Paris FC en gran momento ante un público entregado en el Stade Bollaert-Delelis. Luca Koleosho adelantó a los visitantes nada más reanudarse el partido (46'). El Lens reaccionó con un gol de Florian Thauvin que igualó el marcador (62'), antes de que Thorgan Hazard marcara en el minuto 82 para culminar la remontada del equipo local.
- AFP
AS Mónaco 1-1 LOSC Lille
Dos aspirantes al título se enfrentaron en el Stade Louis II, donde el AS Monaco y el LOSC Lille empataron 1-1 en un partido muy disputado. Ethan Mbappé adelantó al Lille en el minuto 23, antes de que Edan Diop empatara para el Monaco en el 73. El Lille tuvo que resistir el tramo final con diez jugadores después de que Tanguy Nianzou Kouassi viera la roja directa en el minuto 66, por lo que ambos clubes sumaron un punto.
- AFP
Stade Brestois 29 1-2 OGC Nice
El OGC Nice logró una victoria crucial a domicilio, al imponerse por 2-1 al Stade Brestois 29 en el Stade Francis-Le Blé. Ludovic Ajorque adelantó pronto al Brest en el minuto 14. El OGC Nice reaccionó en la segunda parte y empató por medio de Elye Wahi a la hora de juego (60') antes de que Sofiane Diop marcara el gol de la victoria en el minuto 82.
- AFP
AJ Auxerre 1-1 Le Mans FC
El AJ Auxerre y el Le Mans FC empataron 1–1 en el Stade de l'Abbé-Deschamps. Lucas Buadés adelantó al recién ascendido Le Mans nada más comenzar la segunda parte (48'). El Auxerre respondió ocho minutos después con un gol de Cameron Archer que supuso el empate y fue validado por el VAR (56'), por lo que ambos equipos sumaron un punto.
- AFP
Toulouse FC 0-0 ES Troyes AC
El Toulouse FC y el ES Troyes AC empataron 0–0 en el Stadium de Toulouse. Las defensas de ambos equipos se mantuvieron firmes en un encuentro muy físico en el que se mostraron ocho tarjetas amarillas, y apenas hubo ocasiones claras de gol.
- AFP
Angers SCO 0-0 FC Lorient
El Angers SCO y el FC Lorient empataron 0–0 en un duelo táctico en el estadio Raymond Kopa. Ambos equipos priorizaron el orden y la disciplina defensiva, neutralizaron el juego de transición del rival y se repartieron los puntos.
- AFP
Paris Saint-Germain contra Olympique Lyonnais
El gran duelo de pesos pesados de la jornada entre el campeón Paris Saint-Germain y el Olympique Lyonnais, en el Parque de los Príncipes, está programado para el lunes 26 de octubre y cerrará la octava jornada.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias