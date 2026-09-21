La jornada 5 de la temporada 2026/27 de la Ligue 1 dejó una acción trepidante, con la victoria crucial de Paris Saint-Germain a domicilio en el derbi ante Olympique de Marseille en el Stade Vélodrome. Por su parte, Olympique Lyonnais ofreció una exhibición ofensiva contra Rennes, y Monaco sumó tres puntos muy trabajados en casa ante Lens.
Resumen de la jornada 5 de la Ligue 1: el PSG derrota al Marsella en Le Classique, el Lyon arrolla al Rennes y el Mónaco supera al Lens
- AFP
Olympique de Marsella 1-2 Paris Saint-Germain
El Paris Saint-Germain se llevó el honor en Le Classique con una victoria por 2-1 ante su rival Olympique de Marseille en el Stade Vélodrome. Ferran Torres abrió el marcador para los visitantes en el minuto 66 antes de que Angel Gomes empatara para el OM en el 72. Marquinhos devolvió rápidamente la ventaja al PSG en el minuto 74. El Marsella se vio obligado a disputar el último cuarto de hora con diez jugadores tras la segunda tarjeta amarilla a Timothy Weah.
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AS Monaco 2-1 RC Lens
El AS Monaco logró una ajustada victoria por 2-1 ante el RC Lens en el Stade Louis II para mantenerse cerca de la parte alta de la clasificación de la liga. El Monaco generó varias ocasiones al contragolpe para adelantarse y resistió la enérgica reacción del Lens en la segunda parte para asegurar los tres puntos.
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Olympique Lyonnais 4-0 Stade Rennais FC
El Olympique Lyonnais firmó una dominante actuación en casa en el Parc Olympique Lyonnais y arrolló al Stade Rennais FC por 4-0. El Lyon controló el ritmo durante todo el partido y desarboló la defensa del Rennes en cuatro ocasiones para asegurarse una de las victorias más contundentes del fin de semana.
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Paris FC 2-1 RC Strasbourg Alsace
El ascendido Paris FC prolongó su impresionante racha con una victoria en casa por 2-1 ante el RC Strasbourg Alsace en el Stade Jean-Bouin. El Paris FC aprovechó sus ocasiones clave en ambas partes antes de resistir con firmeza la presión final del Strasbourg para asegurar otra victoria.
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OGC Niza 2-1 LOSC Lille
El OGC Niza logró una victoria por 2-1 sobre el LOSC Lille en el Allianz Riviera. El Niza aprovechó su eficacia en el último tercio para imponerse al Lille en un duelo muy igualado.
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Toulouse FC 3-2 Le Havre AC
El Toulouse FC se impuso en un vibrante duelo de cinco goles en el Stadium de Toulouse, al derrotar al Le Havre AC por 3-2. Ambos equipos alternaron fases de ataque, pero el Toulouse encontró el gol decisivo en los últimos minutos para llevarse los tres puntos.
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Angers SCO 2-0 ES Troyes AC
El Angers SCO firmó una actuación sólida en casa en el Stade Raymond Kopa y venció al ES Troyes AC por 2-0. El Angers controló la posesión y mantuvo la portería a cero ante el Troyes.
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AJ Auxerre 2-1 Stade Brestois 29
El AJ Auxerre derrotó al Stade Brestois 29 por 2-1 en el Stade de l'Abbé-Deschamps. El Auxerre generó ocasiones clave a balón parado para tomar ventaja y resistió en defensa durante el tiempo añadido final.
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Le Mans FC 2-1 FC Lorient
El Le Mans FC logró una sólida victoria por 2-1 en casa sobre el FC Lorient en el Stade Marie-Marvingt. El equipo ascendido aprovechó los ataques en transición para ponerse por delante y resistió al Lorient para llevarse los tres puntos.
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