Resumen de la jornada 4 de la Ligue 1: el PSG logra su primera victoria en Brest, el Rennes supera al Marsella y el Mónaco empata en Estrasburgo

El Paris Saint-Germain logró su primera victoria liguera de la temporada con un trabajado triunfo por 0-1 a domicilio ante el Stade Brestois 29. Ferran Torres marcó el gol decisivo en el minuto 5, al definir con acierto. El equipo de Luis Enrique se mantuvo firme en defensa pese a la presión final y a las tarjetas amarillas para Vitinha y Dro Fernández.