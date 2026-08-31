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FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEAFP

Traducido por

Resumen de la jornada 2 de la Ligue 1: Mónaco supera al Marsella, Marquinhos salva al PSG y el Paris FC sorprende al Niza

Ligue 1
Mónaco
Marsella
Paris Saint-Germain
Lille
Paris FC
Niza
Rennes
Le Mans
Strasbourg
Lens
Auxerre
Angers
Brest
Toulouse
Lyon
Le Havre
Lorient
Troyes

Análisis completo de la jornada del segundo fin de semana de la Ligue 1. Desgranamos los resultados de la jornada 2, las historias clave, las actuaciones individuales más destacadas y los festivales de goles antes de la tercera jornada.

La segunda semana de la temporada de la Ligue 1 trajo cambios en lo más alto de la clasificación, duelos defensivos y drama en el tiempo añadido por toda Francia. Desde el desmantelamiento de Marsella por parte del Mónaco en el Stade Louis II hasta la victoria de peso del Paris FC y el punto que el PSG rescató a última hora fuera de casa, la jornada 2 mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEAFP

    AS Monaco 2-0 Olympique de Marsella

    El AS Monaco logró una contundente victoria en casa ante su rival, el Olympique de Marsella, en el Stade Louis II. El delantero alemán Paris Brunner firmó una actuación estelar, abriendo el marcador en el minuto 13 con una definición precisa antes de doblar la ventaja al inicio de la segunda mitad (53').

    El Marsella tuvo dificultades para superar el bloque defensivo del Monaco, mientras que el conjunto local gestionó el ritmo con eficacia para sellar una victoria sin encajar goles.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP

    LOSC Lille 2-2 Paris Saint-Germain

    El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, sobrevivió a un enorme susto en el Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy y rescató un punto en lo más profundo del tiempo añadido.

    El Lille parecía encaminado a asegurarse los tres puntos tras una enérgica actuación en casa. Sin embargo, el PSG lanzó un asedio final incesante, que culminó con el empate de Marquinhos en el minuto 95 para repartir los puntos en un thriller de alta intensidad.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-NICEAFP

    Paris FC 3-0 OGC Nice

    El recién ascendido Paris FC firmó una de las victorias más contundentes del fin de semana al dominar en casa al OGC Niza. El Paris FC tomó el control desde el saque inicial con un juego de contraataque incisivo y una definición letal, marcándole tres goles al Niza para lograr su primera victoria de la campaña de forma contundente.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-LE MANSAFP

    Stade Rennais 3-2 Le Mans FC

    El Stade Rennais se impuso en un frenético thriller de cinco goles ante el Le Mans FC en el Roazhon Park. El Rennais generó un peligro constante por las bandas, pero el Le Mans luchó con valentía y se mantuvo con opciones hasta el pitido final.

    Una tarjeta roja tardía para el Le Mans en el minuto 68 decantó definitivamente la dinámica del partido a favor del Rennes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-LENSAFP

    RC Strasbourg Alsace 2-1 RC Lens

    El RC Strasbourg se repuso de su derrota en la jornada inaugural al imponerse por la mínima al RC Lens en el Stade de la Meinau. El Strasbourg sentó las bases en la primera parte y aprovechó los errores defensivos del Lens.

    El Lens recortó distancias en los últimos minutos, pero el Strasbourg resistió para sellar una trabajada victoria por 2–1.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-ANGERSAFP

    AJ Auxerre 1-3 Angers SCO

    El Angers SCO firmó una actuación eficaz a domicilio en el Stade de l'Abbé-Deschamps para imponerse al AJ Auxerre. El Angers aprovechó sus oportunidades a balón parado y sacó partido de los momentos de transición, tomando una ventaja contundente antes de que el Auxerre lograra un gol tardío para maquillar el resultado.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-BREST-TOULOUSEAFP

    Stade Brestois 29 2-2 Toulouse FC

    El Stade Brestois 29 y el Toulouse FC firmaron un entretenido empate 2-2 en el Stade Francis-Le Blé. Ambos equipos se alternaron en el marcador a lo largo de un duelo abierto, y el Toulouse golpeó al final para anular la ventaja del Brest en la segunda parte y repartir los puntos.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LE HAVREAFP

    Olympique Lyonnais 1–1 Le Havre AC

    El Olympique Lyonnais empató 1-1 en el Parc Olympique Lyonnais ante un combativo Le Havre AC. El Lyon dominó la posesión y generó varias ocasiones claras, pero el disciplinado bloque bajo de Le Havre contuvo al conjunto local, que tuvo que conformarse con un valioso punto a domicilio.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LORIENT-TROYESAFP

    FC Lorient 1-2 ES Troyes AC

    El ES Troyes AC logró una crucial victoria a domicilio ante el FC Lorient en el Stade du Moustoir. El Troyes aprovechó los errores defensivos del Lorient en ambas partes para abrir una ventaja de dos goles antes de resistir la reacción final del conjunto local.