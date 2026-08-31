El AS Monaco logró una contundente victoria en casa ante su rival, el Olympique de Marsella, en el Stade Louis II. El delantero alemán Paris Brunner firmó una actuación estelar, abriendo el marcador en el minuto 13 con una definición precisa antes de doblar la ventaja al inicio de la segunda mitad (53').

El Marsella tuvo dificultades para superar el bloque defensivo del Monaco, mientras que el conjunto local gestionó el ritmo con eficacia para sellar una victoria sin encajar goles.