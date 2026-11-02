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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Resumen de la jornada 11 de LaLiga: El Barça golea al Alavés y el Real Madrid gana con comodidad en casa del Racing

Primera División
Real Madrid
Barcelona
L. Yamal
J. Bellingham
Raphinha
K. Mbappe

Repaso completo de los momentos más destacados de LaLiga española del pasado fin de semana. Analizamos los resultados, los principales temas de actualidad, las actuaciones individuales más sobresalientes y mucho más, con las victorias del Real Madrid y el Barcelona como protagonistas.

El Barcelona volvió a la senda de la victoria este fin de semana con una goleada por 6-1 al Deportivo Alavés. El Real Madrid, por su parte, no perdió comba tras imponerse con facilidad por 3-0 en el campo del Racing de Santander. En el otro extremo de la tabla, el Valencia logró una victoria muy necesaria en el campo del Elche.

  • FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 6-1 Deportivo Alavés

    El Barça dejó atrás la derrota del pasado fin de semana en el Clásico y goleó al Deportivo Alavés por 6-1. Lamine Yamal brilló con un doblete y una asistencia, mientras que el capitán Raphinha también marcó dos goles.

  • Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing de Santander 0-3 Real Madrid

    El Real Madrid siguió su victoria por 2-1 ante el Barcelona con un cómodo triunfo por 3-0 frente al Racing Santander. Los goles de Kylian Mbappe, Jude Bellingham y Yan Diomande en la primera parte dejaron los tres puntos encarrilados para el equipo de Jose Mourinho, que ya suma seis victorias consecutivas en todas las competiciones desde su derrota por 2-1 ante el Atlético de Madrid.

  • Levante UD v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Levante 0-2 Atlético de Madrid

    La máquina del Atleti sigue en marcha con otra victoria sin encajar goles. Los cuatro últimos triunfos del equipo de Diego Simeone en todas las competiciones han llegado con la portería a cero. Se mantiene a solo dos puntos del Barcelona gracias a los goles de Alejandro Grimaldo y Giuliano Simeone en este partido. Los rojiblancos encadenan ya siete victorias en LaLiga.

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  • Rayo Vallecano de Madrid v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rayo Vallecano 3-0 Celta de Vigo

    Jorge de Frutos firmó un doblete para asegurar una importante victoria del Vallecano por 3-0 ante el Celta de Vigo. El Vallecano iguala ahora al Celta de Vigo a 12 puntos. Ambos equipos probablemente mirarán más hacia abajo que hacia arriba en la lucha por evitar el descenso.

  • Athletic Club v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic de Bilbao 2-1 Real Sociedad

    Bilbao ganó el primer derbi entre equipos vascos de la temporada gracias a un gol tempranero de la leyenda del club Inaki Williams y a un penalti transformado por Alex Berenguer en los últimos instantes del tiempo añadido de la primera parte.

    Otros resultados de LaLiga del pasado fin de semana:

    • Villarreal 0-1 Espanyol
    • Real Betis 2-1 Málaga
    • Getafe 3-1 Sevilla
    • Elche 0-1 Valencia