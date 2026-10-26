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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Resumen de la jornada 10 de LaLiga: El Real Madrid sorprende al líder Barça tras una lección magistral de Mourinho

Primera División
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Barcelona
K. Mbappe

Repaso completo de los momentos más destacados de LaLiga española durante el pasado fin de semana. Analizamos los resultados, las principales historias, las actuaciones individuales más sobresalientes y mucho más, con la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona en los últimos minutos como gran protagonista.

Jose Mourinho dio una lección magistral en el momento oportuno y el Real Madrid derrotó el domingo al Barcelona, invicto hasta entonces, en el Clásico. Repasemos ese partido y los demás momentos destacados del fin de semana en la máxima categoría del fútbol español.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Barcelona 1-2 Real Madrid

    El Real Madrid logró el resultado del fin de semana al imponerse por 2-1 a domicilio a su eterno rival, el Barcelona, en el Nou Camp. Kylian Mbappe abrió el marcador en el minuto 41, Raphinha empató para el Barça poco después de la hora de juego y Mbappe marcó el gol de la victoria en el minuto 87. El pleno de victorias del Barça en este inicio de temporada se esfumó y el Real Madrid vuelve a estar en la lucha por el título, a solo tres puntos del Barcelona.

  • Athletic Club v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Athletic Club 4-0 Getafe

    El Bilbao goleó a un Getafe que jugó con diez. Alex Berenguer brilló con un gol y dos asistencias. El resultado sitúa al Bilbao en la octava posición y deja al Getafe a solo un punto de la zona de descenso.

  • Rayo Vallecano 0-3 Elche

    En la zona baja de la tabla, el Elche logró una valiosísima victoria por 3-0 en el campo del Rayo Vallecano y se situó un punto por encima de su rival en la lucha por la permanencia.

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  • FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-VILLARREALAFP

    Valencia 1-2 Villarreal

    Otro resultado pésimo para el Valencia, que cayó 1-2 en casa ante el Villarreal en un partido tenso en Mestalla. Los locales se adelantaron en el minuto 38, pero el Submarino Amarillo empató en el 69 por medio del lateral estadounidense Alex Freeman. Después, el suplente Georges Mikautadze marcó el gol de la victoria en el minuto 96 tras una asistencia de Alberto Moleiro, que también había salido desde el banquillo. El Valencia sigue en puestos de descenso con solo seis puntos tras 10 partidos.

  • Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Racing de Santander 2-1 Espanyol

    En otro duelo de la zona baja, el Racing de Santander venció al Espanyol y dejó al conjunto catalán en puestos de descenso tras 10 partidos.

    El Atlético de Madrid derrotó al Deportivo La Coruña por 1-0 y se mantuvo a la estela del Barcelona, a solo dos puntos del líder. El Atlético encadena ya seis victorias consecutivas en LaLiga gracias al gol de Julian Alvarez. Otros resultados fueron el empate 1-1 entre el Deportivo Alavés y el Málaga y el 0-0 entre el Celta de Vigo y el Real Betis.