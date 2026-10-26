En otro duelo de la zona baja, el Racing de Santander venció al Espanyol y dejó al conjunto catalán en puestos de descenso tras 10 partidos.

El Atlético de Madrid derrotó al Deportivo La Coruña por 1-0 y se mantuvo a la estela del Barcelona, a solo dos puntos del líder. El Atlético encadena ya seis victorias consecutivas en LaLiga gracias al gol de Julian Alvarez. Otros resultados fueron el empate 1-1 entre el Deportivo Alavés y el Málaga y el 0-0 entre el Celta de Vigo y el Real Betis.