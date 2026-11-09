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FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP
Traducido por

Resumen de la jornada 10 de la Ligue 1: El Marsella vence por la mínima al Lens en Bollaert, el PSG mantiene su pleno de victorias en noviembre y el Mónaco tropieza en Le Mans

Ligue 1
Marsella
Paris Saint-Germain
Lille
Niza
Brest
Lorient
Toulouse
Paris FC
Mónaco
Le Mans
Lens
Rennes
Lyon
Auxerre
Le Havre
Angers
Strasbourg
Troyes

Análisis completo de la décima jornada de la Ligue 1. Repasamos los resultados, las claves, las actuaciones individuales más destacadas y los espectaculares partidos repletos de goles antes del próximo parón internacional y de la undécima jornada.

La jornada 10 de la temporada 2026/27 de la Ligue 1 dejó emoción en toda Francia, con el triunfo vital del Marsella ante el Lens en el Stade Bollaert-Delelis como gran protagonista. El Paris Saint-Germain logró una ajustada victoria en casa para mantener su buena racha, el LOSC Lille se llevó los tres puntos en Rennes y el recién ascendido Le Mans empató con el Mónaco, que lucha por el título, en un partido muy disputado.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-MARSEILLEAFP

    RC Lens 1-2 Olympique de Marsella

    El Olympique de Marseille se llevó los tres puntos en un intenso duelo disputado el domingo por la noche en el Stade Bollaert-Delelis. Amine Gouiri dio al OM el inicio ideal al marcar antes de que se cumpliera el segundo minuto. El Lens respondió en el minuto 20, cuando Florian Thauvin anotó el gol del empate, validado por el VAR. El partido se mantuvo igualado hasta el minuto 82, cuando el suplente Keyliane Abdallah marcó el gol decisivo para el Marseille y silenció a la afición local.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TROYESAFP

    Paris Saint-Germain 1-0 ES Troyes AC

    El vigente campeón, el Paris Saint-Germain, logró una victoria solvente por 1-0 ante el ES Troyes AC en el Parque de los Príncipes. El equipo de Luis Enrique dominó la posesión durante todo el encuentro, abrió el marcador y después controló el ritmo para impedir que el Troyes encontrara una vía clara para volver a meterse en el partido.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-LILLEAFP

    Stade Rennais FC 1-2 LOSC Lille

    El LOSC Lille firmó una actuación disciplinada a domicilio en el Roazhon Park para vencer al Stade Rennais FC por 2-1. El Lille aprovechó las ocasiones en las transiciones durante ambas partes para hacerse con el control y, pese a la reacción del Rennes en la segunda mitad, el Lille resistió la presión final para sumar los tres puntos.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-MONACOAFP

    Le Mans FC 1-1 AS Monaco

    El recién ascendido Le Mans FC empató a 1-1 contra el AS Monaco en el Stade Marie-Marvingt. El Mónaco tuvo ocasiones para sentenciar el partido, pero no pudo superar a la organizada defensa del Le Mans, por lo que ambos equipos sumaron un punto y el Mónaco perdió terreno en la lucha por la cima de la clasificación.

  • FBL-FRA-LIGUE1-BREST-LYONAFP

    Stade Brestois 29 2-0 Olympique de Lyon

    El Stade Brestois 29 firmó una actuación dominante en casa, en el Stade Francis-Le Blé, y venció al Olympique Lyonnais por 2-0 sin encajar goles. El Brest mantuvo a raya el ataque del Lyon durante los 90 minutos y aprovechó sus mejores ocasiones para sellar la victoria.

  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-NICEAFP

    Angers SCO 0-2 OGC Nice

    El OGC Nice prolongó su buena racha a domicilio con una victoria por 2-0 ante el Angers SCO en el estadio Raymond Kopa. El Nice se impuso en la batalla por el centro del campo y marcó en momentos clave, mientras que el Angers recibió tres tarjetas amarillas en su intento de frenar el empuje ofensivo de los visitantes.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-LORIENTAFP

    Le Havre AC 0-2 FC Lorient

    El FC Lorient logró una victoria a domicilio por 2-0 ante el Le Havre AC en el Stade Océane gracias a su eficacia. El Lorient golpeó de forma decisiva al contraataque y defendió su área con firmeza durante los ocho minutos de tiempo añadido de la segunda parte.

  • FBL-FRA-LIGUE1-AUXERRE-PARIS FCAFP

    AJ Auxerre 0-1 Paris FC

    El Paris FC prolongó su notable campaña en la máxima categoría con una trabajada victoria a domicilio por 1–0 ante el AJ Auxerre en el Stade de l'Abbé-Deschamps. Un solo gol le bastó al club de la capital, que resistió la presión física y conservó su ventaja para seguir escalando puestos en la clasificación.

  • FBL-FRA-LIGUE 1-TOULOUSE-STRASBOURGAFP

    Toulouse FC 3-1 RC Strasbourg Alsace

    El Toulouse FC abrió los partidos del fin de semana el viernes por la noche con una entretenida victoria por 3-1 ante el RC Strasbourg Alsace en el Stadium de Toulouse. La delantera del Toulouse se mostró acertada desde el principio y marcó tres goles que dejaron el partido fuera del alcance del Estrasburgo, pese a que este recortó distancias en la segunda parte.