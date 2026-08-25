Resumen de la jornada 1 de la Ligue 1: Ferran salva al PSG en Rennes mientras Marsella y Lens arrollan a sus rivales

Bruno Génésio no podría haber pedido un mejor debut oficial en el banquillo del Marsella. El OM firmó una dominante actuación en la segunda parte en el Stade Vélodrome. Amine Gouiri abrió el marcador nada más reanudarse el partido, en el minuto 46, pero el encuentro se le complicó por completo al Estrasburgo en el minuto 59, cuando el centrocampista Samir El Mourabet vio la segunda amarilla por una entrada a destiempo sobre Pierre-Emile Højbjerg.

Aprovechando los espacios ante un rival con diez, Gouiri dobló la ventaja desde el punto de penalti en el minuto 68 tras una mano dentro del área. El suplente Keyliane Abdallah empujó a la red un centro raso en el minuto 89, y Højbjerg puso la guinda a la goleada por 4-0 con un disparo lejano en el tiempo de descuento (90+6') para situar al OM en lo más alto de la tabla de la Ligue 1 por diferencia de goles.