Tras los partidos disputados ayer, la 31.ª jornada de la Serie B ha concluido hoy con otros cuatro encuentros (solo falta el Catanzaro-Modena, que se ha aplazado debido a una alerta meteorológica en Calabria). El protagonista de esta jornada es Lorenzo Insigne, quien, con un gol y dos asistencias, fue el mejor sobre el terreno de juego en el Pescara-Entella, confirmándose como uno de los protagonistas del equipo de Gorgone en esta segunda parte de la temporada. Es más, el protagonista. Absoluto. Desde que regresó a la camiseta biancoceleste, el jugador nacido en 1991 ha marcado tres goles y ha dado dos asistencias a sus compañeros, en los seis partidos disputados entre los que ha sido titular y los que ha entrado como suplente.
Traducido por
Resultados y goleadores de la Serie B: Espectáculo de Insigne, el Pescara se dispara. Ganar el Frosinone y el Avellino; dura derrota para la Sampdoria
LA SITUACIÓN EN LA SERIE B
El Pescara sigue último, pero gracias también a las jugadas de Insigne ha acortado distancias con los rivales por la permanencia y ahora se encuentra a dos puntos de la zona de salvación. Victoria importante también para el Frosinone, que en lo que era casi un partido de ida y vuelta contra el Bari se lleva los tres puntos y se coloca a dos puntos del Monza. El Avellino, en el duelo directo por los play-offs contra el Südtirol, lo supera y se coloca a un punto del Cesena, octavo (última plaza válida para acceder a los play-offs de ascenso). Dura derrota para la Sampdoria, que pierde en casa de laCarrarese y se mantiene cerca de la zona de peligro.
RESULTADOS Y GOLES
Frosinone-Bari 2-1
2' Rao (B), 8' Fini (F), 53' Corrado (F).
Carrarese-Sampdoria 2-0
63' Hasa, 95' pen. Finotto
Pescara-Entella 3-0
20' Cagnano, 43' Caligara, 56' Insigne
Avellino-Südtirol 3-2
24' Patierno (A), 52' pen. Casiraghi (S), 72' Besaggio (A), 75' Pecorino (S), 80' Izzo (A)