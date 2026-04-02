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¿Respeto o trofeos? Kepa Arrizabalaga y el Arsenal ponen de manifiesto cómo las promesas generan «problemas reales»
¿Habría sido diferente el resultado con Raya?
Por supuesto, no hay garantía de que el resultado final —el Arsenal cayó por 2-0 ante el City en el templo del fútbol inglés— hubiera sido diferente si el ganador del Guante de Oro, David Raya, hubiera defendido la portería.
Sin embargo, ha sido la última línea de defensa más fiable durante varias temporadas en el Emirates Stadium y suma 15 partidos sin encajar goles en la Premier League esta temporada. En la mayoría de los casos, sería la opción preferida de Arteta a la hora de mantener a raya a los rivales.
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La rotación es fundamental en el fútbol moderno
Sin embargo, las exigencias del fútbol moderno —teniendo en cuenta los apretados calendarios— hacen que, en ocasiones, sea imprescindible el descanso y la rotación. Muchos entrenadores optan por aprovechar las competiciones de copa nacionales como una oportunidad para reorganizar sus plantillas y dar minutos de juego a aquellos que se encuentran al margen del equipo titular.
Kepa participó en los seis partidos del Arsenal en la Carabao Cup durante la temporada 2025-26, y fue una pena que eligiera el escenario más importante para cometer un error garrafal. El exguardameta de la Premier League Brad Friedel entiende por qué Arteta no tuvo más remedio que alinear a su segundo portero contra el City.
¿Deberían los entrenadores alinear siempre a su mejor equipo en las finales de copa?
Al ser preguntado sobre si los entrenadores deberían alinear siempre a su mejor equipo en los partidos más importantes, Friedel —en colaboración con HFM x Arsenal— declaró a GOAL: «Creo que cuando llegas a una final, sacas a tus mejores jugadores, pero es complicado porque muchas veces, cuando fichas a jugadores, y son internacionales, y cuando fichas a jugadores de primer nivel, les dices —y no sé si este fue el caso—: “Bueno, la Copa de la Liga es vuestra de principio a fin”, lo cual está bien.
«Y si se lo has dicho, tienes que alinearlos durante todo el torneo porque, si no lo haces, entonces tienes serios problemas de integridad en la gestión de tu plantilla. Si nunca has dicho eso ni lo has prometido, entonces puedes dar lo mejor de ti.
«No sé qué se dijo, así que no puedo criticar esa situación en absoluto, porque muy bien podría haber sido: “Esta es vuestra competición desde el principio de la temporada”. Puede que incluso se lo haya dicho a otros jugadores de la plantilla. Y si eso es lo que había dicho durante todo el tiempo y se mantuvo firme, entonces creo que es una gestión realmente buena.
«Sé que no ganaron el trofeo, sé que se cometió un error en el partido, pero lo que digo es que no se puede dar marcha atrás en ese momento. Pero si no lo has dicho, entonces creo que juegas a tu máximo nivel. Y Raya ha estado excepcional. Solo han encajado 22 goles en toda la temporada.
«Pero también entiendo ambos puntos de vista porque hay que hacerlo: ganar la Premier League es una maratón, no un sprint, y hay que ser capaz de gestionar a todos los jugadores. Si no consigues que todos te quieran, lo cual es imposible, al menos consigue que todos te respeten. Y entonces puedes conseguir que las cosas salgan bien».
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Kepa tiene un papel que desempeñar en la trayectoria del Arsenal en la FA Cup
Es posible que la contribución de Kepa al Arsenal en la temporada 2025-26 no haya terminado aún. Tras haber destacado a lo largo de una fructífera trayectoria en la Copa de la Liga, también ha sido titular en la Copa de Inglaterra, ayudando a los Gunners a alcanzar los cuartos de final de esa competición.
El equipo de Arteta se enfrentará el sábado al Southampton, de la Championship, con otra jornada en Wembley en juego. Es probable que Kepa vuelva a descansar ante los Saints antes de volver a la titularidad para el partido de la Liga de Campeones contra el Sporting y los siete partidos que quedan en una emocionante lucha por el título de la Premier League.