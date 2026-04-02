¿Respeto o trofeos? Kepa Arrizabalaga y el Arsenal ponen de manifiesto cómo las promesas generan «problemas reales»

Al ser preguntado sobre si los entrenadores deberían alinear siempre a su mejor equipo en los partidos más importantes, Friedel —en colaboración con HFM x Arsenal— declaró a GOAL: «Creo que cuando llegas a una final, sacas a tus mejores jugadores, pero es complicado porque muchas veces, cuando fichas a jugadores, y son internacionales, y cuando fichas a jugadores de primer nivel, les dices —y no sé si este fue el caso—: “Bueno, la Copa de la Liga es vuestra de principio a fin”, lo cual está bien.

«Y si se lo has dicho, tienes que alinearlos durante todo el torneo porque, si no lo haces, entonces tienes serios problemas de integridad en la gestión de tu plantilla. Si nunca has dicho eso ni lo has prometido, entonces puedes dar lo mejor de ti.

«No sé qué se dijo, así que no puedo criticar esa situación en absoluto, porque muy bien podría haber sido: “Esta es vuestra competición desde el principio de la temporada”. Puede que incluso se lo haya dicho a otros jugadores de la plantilla. Y si eso es lo que había dicho durante todo el tiempo y se mantuvo firme, entonces creo que es una gestión realmente buena.

«Sé que no ganaron el trofeo, sé que se cometió un error en el partido, pero lo que digo es que no se puede dar marcha atrás en ese momento. Pero si no lo has dicho, entonces creo que juegas a tu máximo nivel. Y Raya ha estado excepcional. Solo han encajado 22 goles en toda la temporada.

«Pero también entiendo ambos puntos de vista porque hay que hacerlo: ganar la Premier League es una maratón, no un sprint, y hay que ser capaz de gestionar a todos los jugadores. Si no consigues que todos te quieran, lo cual es imposible, al menos consigue que todos te respeten. Y entonces puedes conseguir que las cosas salgan bien».