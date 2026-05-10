Según el periódico británico Mirror, el jugador de 26 años ha rescindido de mutuo acuerdo su contrato con el club saudí Al Hilal.
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Rescisión del contrato: el delantero del Liverpool FC, valorado en 85 millones de euros, podría ficharse este verano sin coste alguno
Núñez llegó al Al Hilal el pasado verano procedente del Liverpool por 53 millones de euros. Los Reds habían pagado 85 millones por él hace cuatro años, así que la próxima temporada podrá fichar gratis.
Podría incluso regresar a la Premier League, donde Newcastle United y Chelsea FC muestran interés. ¿Cómo se llegó a este drástico paso en Al Hilal?
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A Núñez se le ha retirado la licencia para jugar
Núñez perdió su licencia para jugar en la Liga Profesional de Arabia Saudí en invierno, tras el fichaje de Karim Benzema por el Al Hilal. La causa es la norma que limita a diez los extranjeros por plantilla: ocho de cualquier edad y dos menores de 20 años.
Antes, Núñez había marcado nueve goles y dado cinco asistencias en 22 partidos, por lo que las expectativas sobre él se habían reducido. Benzema, en cambio, llegó en febrero y ya suma los mismos goles y cinco asistencias, pero en solo 12 encuentros.
Para Núñez, la situación es negativa de cara al Mundial. El jugador de 26 años no ha disputado ningún partido oficial con clubes desde el 16 de febrero. En el último encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la AFC, en el que aún podía jugar, marcó dos goles. No obstante, se quedó fuera de la lista en la eliminación de octavos de abril, por lo que su puesto de titular en la selección peligra. En los amistosos contra Inglaterra y Argelia a finales de marzo entró como suplente en los últimos minutos, lo que podría bastarle para recibir, al menos, una convocatoria.