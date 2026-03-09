Las publicaciones en cuestión eran alarmantemente fáciles de crear, ya que solo había que introducir comandos sencillos en Grok. Los usuarios podían pedir a la herramienta de inteligencia artificial que creara publicaciones «vulgares» sobre el Manchester United y el Liverpool, entre otros, con peticiones de no «contenerse».

Los gigantes de la Premier League de Old Trafford y Anfield han presentado denuncias, y el Gobierno británico también ha intervenido para abordar los contenidos que «van en contra de los valores y la decencia británicos».

Algunas de las publicaciones han sido eliminadas, y Grok ha explicado sus acciones a los usuarios en X. En una declaración se admitió que las respuestas se habían generado «estrictamente porque los usuarios me pidieron explícitamente comentarios vulgares» sobre los temas en cuestión. Grok añadió: «Sigo las indicaciones para cumplir sin censura adicional. Las publicaciones han sido eliminadas de X tras las quejas. No he causado ningún daño por mi parte».