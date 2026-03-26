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Grafica CM Bernardo Silva Juve 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

Traducido por

Repubblica - Milan, en busca de un mediocampo de primer nivel: no solo Goretzka, también se apunta a Bernardo Silva y ya ha habido un primer contacto

AC Milán
Fichajes
Juventus
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Manchester City
L. Goretzka
B. Silva

Los rossoneri están analizando perfiles de alto nivel para formar un mediocampo de primera de cara a la próxima temporada.

El Milan tiene un objetivo claro para este final de temporada: alcanzar al menos el cuarto puesto y cumplir la meta fijada desde el inicio de la temporada, es decir, clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA.

Una misión que permitiría volver a jugar en la Europa que cuenta y, al mismo tiempo, engrosar las arcas del club de la Via Aldo Rossi de cara a un verano que se perfila importante en el mercado de fichajes. El Milan —según la información recopilada por los colegas de La Repubblica— está estudiando dos operaciones importantes para reforzar el centro del campo, ya que tanto Leon Goretzka como Bernardo Silva, ambos con contrato a punto de expirar en sus respectivos clubes, figuran en su lista de objetivos.

Dos situaciones complejas, pero que hay que seguir de cerca.

  • Elogio

    El tema que más está dando que hablar en estos momentos nos lleva a Alemania y al jugador de 31 años que dejará oficialmente el Bayern de Múnich el próximo 1 de julio como agente libre. El centrocampista alemán pide un salario de unos 6 millones de euros y el Milan sigue observando y evaluando la posible operación, analizando la viabilidad y el margen para una posible puja en verano.

    Sin embargo, la competencia es feroz según La Repubblica: el Barcelona también se ha movido por Goretzka, pero desde el club de Via Aldo Rossi la pista sigue abierta y resulta atractiva, aunque todo dependerá de la voluntad del jugador y de los parámetros económicos que haya que cumplir.

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  • BERNARDO SILVA

    Pero el Milan, según los compañeros de *La Repubblica*, también mantiene viva la pista que lleva a Bernardo Silva. El portugués de 31 años termina contrato con el Manchester City y podría abandonar Inglaterra al final de la temporada si se le presenta un proyecto convincente.

    La cuestión por resolver es más bien económica: el salario que pide el centrocampista entrenado por Guardiola sigue siendo elevado, pero los rossoneri se han informado de todos modos sobre el margen de maniobra a través de algunas conversaciones con el entorno del portugués.

    También en este caso, la competencia es alta: la Juventus ha realizado un sondeo, sin ir más allá de un contacto preliminar exploratorio; además, están elGalatasaray y el Fenerbahçe, dispuestos a poner sobre la mesa sueldos y ofertas importantes. Según Repubblica, el Milan intentará jugar la carta de la tradición y de un proyecto técnico en fase de relanzamiento y con cada vez más ambición.

    Contactos y valoraciones, pero el Milan quiere elevar el nivel de su mediocampo y se mueve en pistas de altísimo nivel.