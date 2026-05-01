¿Renovará o se retirará? A sus 40 años, pronostican el futuro de Luka Modric, leyenda del Real Madrid y ganador del Balón de Oro, mientras se recupera de una lesión en el AC Milan

Modric se perderá lo que queda de Serie A tras fracturarse el pómulo en un choque con Manuel Locatelli durante el 0-0 entre el AC Milan y la Juventus. El centrocampista croata será operado y se perderá los cuatro últimos partidos ligueros del Milan.

A pesar del contratiempo, el jugador de 40 años quiere seguir jugando. Según La Gazzetta dello Sport, el exmadridista activará la cláusula de prórroga de un año en su contrato con el Milan.

Modric ha sido clave en el centro del campo rossonero esta temporada, con más minutos que en cualquiera de sus últimas cinco campañas en Madrid, y quiere retirarse en sus propios términos.