¿Renovación o venta para Khéphren Thuram en la Juventus? La Liga de Campeones será decisiva; hay dos grandes de la Premier League interesados

Thuram espera tomarse la revancha en la Liga de Campeones con la Juve tras las lágrimas por el gol fallado ante el Galatasaray, y estos días está trabajando en la Continassa para recuperar su mejor forma de cara al final de temporada con los bianconeri y para ganarse una plaza en el Mundial de Estados Unidos.





La clasificación para la Champions podría darle un empujón y acelerar la renovación de su contrato. Según informa La Gazzetta dello Sport, las negociaciones ya han comenzado, a pesar de que al centrocampista aún le quedan tres años de contrato. El sueldo de Khéphren, sin embargo, aparte de los porteros (Perin y Di Gregorio) y tras la renovación de Kenan Yildiz (6 millones de euros por temporada), es el más bajo entre los titulares de Spalletti: «solo» 2,3 millones de euros al año, por lo que ya han comenzado las conversaciones para prolongar y revisar su salario.