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«Rendirse no es una opción»: Lamine Yamal promete a la afición del Barcelona tras la eliminación de la Liga de Campeones
Una noche de frustraciones para los blaugranas
Aunque el joven de 18 años abrió el marcador en la vuelta en el Wanda Metropolitano, el equipo de Hansi Flick no remontó y cayó 3-2 en el global. Mientras varias estrellas veteranas se quedaban atónitas, Yamal prometió en redes que la espera de 11 años del club por un título europeo pronto acabará.
El Barça se queda corto ante la remontada del Atlético
El Barcelona llegó a Madrid necesitando un milagro tras caer 2-0 en casa, y por un instante pareció que Yamal lideraría una remontada histórica. Su gol temprano silenció al público, pero el empate de Ademola Lookman devolvió la ventaja global al Atlético y rompió el corazón culé. Tras la derrota, Yamal publicó un emotivo mensaje a los culés: este tropiezo es solo un escalón hacia la cima.
El mensaje de Yamal a los aficionados
«Rendirse no es una opción», publicó Yamal en Instagram. «Lo dimos todo, pero no bastó. Esto es parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil.
Cada error es una lección, y aprenderemos de todos. Somos el Barça y volveremos a nuestro sitio. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple... y traeremos el trofeo a Barcelona. Sempre Barça».
Decepción europea, pero Yamal vuelve a brillar
La eliminación supone un amargo final para la campaña europea del Barcelona, que había repuntado con Flick. A pesar de la decepción, Yamal —autor de 23 goles en todas las competiciones— volvió a brillar en la temporada 2025-26, y el Barça puede ahora centrarse en la lucha por La Liga.
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La mentalidad de un campeón
Antes de perder contra el Atlético, Yamal buscó inspiración en LeBron James e incluso cambió su foto de perfil en redes por una en la que el jugador sostiene el trofeo de campeón. Aunque no bastó, su actuación y su reacción online muestran que, con solo 18 años, ya es un líder en el vestuario del Camp Nou.
La atención se centra ahora en La Liga
La decepción continental quedó atrás. El Barça de Flick se centra en ganar la Liga. Tras un breve respiro, los blaugranas reciben al Celta de Vigo el 22 de abril en un partido clave. Con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid y solo siete jornadas por disputarse, el conjunto catalán parte como claro favorito para revalidar el título.