Suiza dominó, falló mucho y terminó lamentando dejar escapar dos puntos. Catar, en cambio, celebró su primer empate en un Mundial. El equipo de Murat Yakin controló gran parte del encuentro en Santa Clara y se adelantó con un penal de Breel Embolo en el minuto 17, pero su falta de acierto le costó la victoria. Al final, la frustración suiza quedó reflejada en el lanzamiento de una botella por parte del técnico.

Suiza se adelantó con un penalti de Breel Embolo en el 17’. Todo parecía decidido hasta el 94’, cuando Boualem Khoukhi cabeceó —gol finalmente atribuido a Miro Muheim— para igualar el marcador y desatar la locura en las gradas. El empate deja a ambos con un punto en el Grupo B, grupo que sigue abierto tras el anterior 1-1 entre Canadá y Bosnia-Herzegovina.