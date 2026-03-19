El SC Freiburg ha hecho realidad el sueño de clasificarse por primera vez en su historia para los cuartos de final de una competición europea gracias a una espectacular remontada. El equipo del entrenador Julian Schuster se impuso por 5-1 (2-1) al KRC Genk en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, compensando con creces la derrota por 0-1 sufrida en el partido de ida.
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¡Remontada espectacular tras el resultado de ida! El astuto SC Friburgo hace historia en la Europa League
Matthias Ginter (19'), Igor Matanovic (25'), Vincenzo Grifo (53'), quien, con su gol número 106 en partidos oficiales con la camiseta del Friburgo, se convirtió en el máximo goleador en solitario del equipo de Breisgau, Yuito Suzuki (57') y Maximilian Eggestein (79') protagonizaron un auténtico espectáculo ofensivo. Tras la quinta victoria en el quinto partido en casa, el equipo de Friburgo podrá continuar su aventura europea en abril en la ronda de los ocho mejores. Entre tanto, Matte Smets (39') había vuelto a meter al Genk en el partido, pero el Friburgo ya no se dejó arrebatar el pase a cuartos de final.
«Estamos convencidos de que podemos remontar el marcador», había subrayado Schuster ante los micrófonos de RTL antes del partido. El entrenador del SCF pudo volver a contar con el impulsor Eggestein, cuya ausencia se había echado mucho de menos en el partido de ida, y que volvió a la alineación titular tras cumplir su sanción por tarjeta roja.
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Europa League: El SC Friburgo arrolla al Genk en el partido de vuelta
Poco a poco, el Friburgo fue aumentando la presión, y Ginter remató de cabeza a la red un centro de Grifo a balón parado. Noah Atubolu evitó una rápida respuesta de los visitantes por parte de Aaron Bibout (20’); en el otro extremo del campo, el Friburgo volvió a golpear: tras un disparo desviado de Suzuki, Ginter cabeceó el balón hacia Matanovic, quien lo empujó a la red desde corta distancia.
Sin embargo, los locales se volvieron cada vez más pasivos, lo que el Genk aprovechó con frialdad. El Friburgo no despejó bien el balón en su propia área; Konstantinos Karetsas, aunque al principio solo acertó en el poste, llevó el balón que rebotó en el poste interior hasta Smets, quien lo empujó más allá de Atubolu para marcar.
Sin embargo, el Friburgo no se dejó desestabilizar por ese revés. Grifo estuvo atento a un pase atrás impreciso de Smets hacia el portero Tobias Lawal y, con su gol, superó en la clasificación interna del club a Nils Petersen, con quien hasta entonces había compartido el estatus de máximo goleador del Friburgo. Tras un contraataque, Suzuki abrió de par en par las puertas de los cuartos de final, y Eggestein redondeó el marcador.
SC Friburgo 5-1 (2-1) KRC Genk: los datos del partido
Partido
SC Friburgo vs. KRC Genk
Resultado
5-1 (2-1); Partido de ida: 0-1; Total: 5-2
Goles
1-0 Ginter (19'), 2-0 Matanovic (25'), 2-1 Smets (39'), 3-1 Grifo (53'), 4-1 Suzuki (56'), 5-1 Eggestein (79')
Competición
Europa League, octavos de final, partido de vuelta