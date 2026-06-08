El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, prevé que el mediocampista estrella Jude Bellingham se enfrente a una dura competencia por un puesto en el once inicial de cara al Mundial.
Traducido por
Relación tensa con la superestrella: ¿nos deparará Thomas Tuchel la próxima sorpresa en el Mundial?
Tuchel, poco antes del inicio de la fase final XXL en Estados Unidos, México y Canadá el 11 de junio, indicó que el jugador del Real Madrid está entre los 14 o 15 posibles titulares.
«Los roles pueden cambiar en cualquier momento, pero por ahora hay 14 o 15 posibles titulares, y Jude es uno de ellos», afirmó Tuchel, quien, según rumores, mantiene una relación tensa con el jugador.
- Getty Images Sport
Tuchel califica el comportamiento de Bellingham de «repugnante»
Desde que Tuchel asumió el cargo en enero de 2025, el jugador de 22 años solo ha sido titular en cuatro ocasiones y ha salido tres veces desde el banquillo como suplente. En su lugar, Tuchel apostó por Morgan Rogers, del Aston Villa, que ha sido alineado en doce de los trece partidos que ha dirigido.
Con Gareth Southgate, su antecesor, era titular indiscutible: en la Euro 2024 solo se perdió 29 minutos en siete partidos. Las lesiones le retrasaron y, además, surgieron desacuerdos con Tuchel.
Tras perder un amistoso contra Senegal en junio de 2025 (1-3), Tuchel tildó de «repulsivo» el comportamiento del centrocampista, aunque luego se disculpó. En noviembre, tras sustituirlo en la victoria 2-0 sobre Albania, el técnico anunció que «analizaría» su actitud.
- The FA
Tuchel deja a Bellingham en el banquillo en el penúltimo partido de la fase de grupos del Mundial... y lo saca como capitán
En la victoria por 1-0 de los Three Lions en el penúltimo amistoso ante Nueva Zelanda, Bellingham portó el brazalete de capitán tras salir en la segunda parte. Tuchel se mostró satisfecho: «Jude muestra determinación y garra; está lleno de energía y en plena forma».
El miércoles cerrará la preparación ante Costa Rica. En el Grupo L se medirá a Croacia (17 de junio), Ghana (23 de junio) y Panamá (27 de junio).