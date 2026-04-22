Según Sky Sport, el brasileño ya firmó un contrato con el campeón alemán que empezará la próxima temporada. Así, nada impide el regreso de esta leyenda del club.
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Regreso tras once años: el espectacular retorno al FC Bayern ya es oficial
Dante será el nuevo entrenador jefe del filial sub-23 del Bayern Múnich. Reemplazará a Holger Seitz, cuyo futuro en el club aún se desconoce. Seitz, de 51 años, dirige al segundo equipo desde 2020 y lo llevó a ganar la Regionalliga en la 2018/19.
Según Sky, dejará su cargo al final de la temporada como parte de la reestructuración liderada por el nuevo director del campus, Michael Wiesinger, aunque podría quedarse en otras funciones.
A principios de abril, el diario tz ya le situó como candidato y ahora ambas partes habrían alcanzado un acuerdo.
Dante sigue jugando actualmente en el OGC Niza
El defensa central de 42 años, aún en activo con el OGC Niza de la Ligue 1, planea iniciar su carrera como entrenador tras esta temporada. Ya expresó su firme deseo de volver algún día al FC Bayern.
«Mi objetivo es convertirme en entrenador. Tengo muchas ganas de hacerlo», reveló a finales de 2024 a la revista del club FCB 51. «Quiero transmitir mi experiencia y hacer que cada jugador sea mejor, como futbolista y como persona».
Con el Bayern disputó 133 partidos entre 2012 y 2015, ganó tres ligas, tres Copas de Alemania y una Liga de Campeones. También pasó a la historia por su célebre vídeo motivacional («... y la copa también»).