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¿Regreso a la Premier League? Darwin Núñez llega a un acuerdo de traspaso con el Al-Hilal que pondrá fin a su pesadilla en la Liga Profesional Saudí
Un final brutal para el capítulo saudí
Núñez está a punto de abandonar el Al-Hilal menos de un año después de fichar por el gigante saudí. El internacional uruguayo, de 26 años, llegó a Oriente Medio el pasado agosto por 46 millones de libras (63 millones de dólares), pero su estancia en Riad se ha convertido en una pesadilla tras una decisión drástica de la directiva sobre la plantilla.
A pesar de ganar 400 000 libras semanales —más del doble de su salario en Anfield—, el delantero prioriza su carrera y busca salir este verano tras quedar marginado en la segunda parte de la temporada.
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El factor Benzema y los problemas con la inscripción
La llegada de Karim Benzema en enero desencadenó la salida de Núñez del Al-Hilal. Según el reglamento de la Liga Profesional Saudí, cada club puede inscribir solo a ocho extranjeros nacidos antes de 2003 en una plantilla de 25 jugadores. Con el fichaje de la leyenda francesa, el Al-Hilal debió liberar un cupo y optó por marginar a Núñez.
Desde entonces, el uruguayo de 26 años no ha vuelto a jugar con el club. A pesar de sus seis goles y cuatro asistencias en 16 partidos de liga, ha entrenado apartado del grupo durante meses. Según el medio uruguayo Referi, ha mantenido su profesionalismo, pero la falta de minutos le ha costado la titularidad en la selección de Marcelo Bielsa.
Luchas desde Anfield hasta Riad
Núñez fichó por un equipo saudí tras tres años en el Liverpool que dividieron a la afición. Llegó del Benfica por hasta 85 millones de libras (116 millones de dólares), pero nunca respondió a las expectativas. Aunque contribuyó al título de Premier League, sus últimos meses estuvieron marcados por las críticas de Arne Slot, que tildó su rendimiento de «inaceptable».
En Anfield anotó 40 goles en 143 partidos, pero sus fallos y la falta de regularidad dominaron su paso. Bajo Jürgen Klopp, perdió favor en su última temporada, así que cuando Al-Hilal ofreció recuperar parte de la inversión, el club no lo pensó dos veces.
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¿Volverá el uruguayo a Europa?
Núñez podría volver a la Premier League para recuperar su reputación. Chelsea lo sigue buscando un ‘9’ letal, y Juventus también lo vigila. En ambos casos tendría la chance de demostrar que aún puede brillar en Europa.
Dado que alcanzó su mejor forma durante su última temporada en el Benfica, donde marcó 34 goles en 41 partidos, los posibles interesados esperarán redescubrir al jugador que aterrorizó a las defensas de la Liga de Campeones.