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Reece James recibió un mensaje «increíble» de su rival en la selección inglesa, Tino Livramento, en plena pugna por el puesto de lateral derecho
Jugar con Inglaterra
Livramento ha aprovechado al máximo la oportunidad de destacar en la escena internacional. Con James actualmente fuera de juego por una lesión en el tendón de la corva y ausente de la concentración de este mes, el lateral del Newcastle está ansioso por afianzarse como titular. Inglaterra cuenta con numerosas opciones en la zaga, pero el reciente empate a 1-1 en el amistoso contra Uruguay proporcionó la plataforma perfecta para que el jugador de 23 años demostrara sus capacidades defensivas. Aunque respeta a su compañero, sabe que demostrar su valía al nuevo seleccionador es vital para sus sueños de jugar en el Mundial.
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Grandes elogios hacia un rival
A pesar de competir directamente por un puesto en el once inicial, el jugador del Newcastle ha demostrado una gran clase con respecto a su compatriota lesionado. Cuando se le preguntó por su estado de ánimo y la rivalidad, se mostró totalmente sincero sobre la situación y afirmó: «Reece es un jugador increíble y espero que vuelva lo antes posible».
Compitiendo por una plaza en el Mundial
La intensidad en la concentración de la selección ha aumentado de forma natural, ya que los jugadores compiten por una plaza en el torneo de verano. Consciente de este ambiente tan tenso, el defensa señaló que todos están deseando asegurarse su puesto. «En cierta medida, los partidos de este mes tienen más intensidad, porque todos quieren jugar en el Mundial», explicó Livramento. «Es bonito recibir la convocatoria, pero es aún mejor estar sobre el terreno de juego. En el pasado he tenido que esperar muchas veces para tener mi oportunidad. Ahora solo estoy centrado en esa oportunidad de impresionar».
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¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?
Inglaterra tiene poco tiempo para recuperarse antes de su próximo partido. El equipo de Thomas Tuchel recibe a Japón este martes para poner fin a su actual concentración internacional. De cara al verano, los Tres Leones han quedado encuadrados en el Grupo L para el tan esperado Mundial. Comenzarán su andadura en la fase de grupos contra Croacia el 17 de junio, a lo que seguirá un complicado encuentro contra Ghana seis días después. La primera ronda concluirá con un enfrentamiento contra Panamá el 27 de junio.