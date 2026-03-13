Reece James está «en la luna»: el capitán del Chelsea aspira a pasar sus «mejores años» en Stamford Bridge tras firmar un nuevo contrato

El Chelsea ha confirmado oficialmente que James ha asegurado su futuro a largo plazo en el oeste de Londres al firmar un nuevo y espectacular contrato que se extiende hasta 2032. El canterano, que se incorporó al club con tan solo seis años, ha consolidado su estatus como pieza clave del proyecto deportivo del club.

El defensa de 26 años seguirá ahora en el corazón del primer equipo durante casi otra década. Tras haber progresado desde las categorías inferiores hasta la máxima categoría, su renovación supone un importante impulso para la visión de la propiedad de construir una plantilla en torno al liderazgo de los jugadores de la cantera y al talento de élite.