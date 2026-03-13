Getty Images Sport
Reece James está «en la luna»: el capitán del Chelsea aspira a pasar sus «mejores años» en Stamford Bridge tras firmar un nuevo contrato
Un compromiso de por vida en Stamford Bridge
El Chelsea ha confirmado oficialmente que James ha asegurado su futuro a largo plazo en el oeste de Londres al firmar un nuevo y espectacular contrato que se extiende hasta 2032. El canterano, que se incorporó al club con tan solo seis años, ha consolidado su estatus como pieza clave del proyecto deportivo del club.
El defensa de 26 años seguirá ahora en el corazón del primer equipo durante casi otra década. Tras haber progresado desde las categorías inferiores hasta la máxima categoría, su renovación supone un importante impulso para la visión de la propiedad de construir una plantilla en torno al liderazgo de los jugadores de la cantera y al talento de élite.
De canterano a capitán
Tras firmar su nuevo contrato, James se mostró encantado y declaró en la página web oficial del club: «Estoy en la luna por haber renovado mi contrato; el Chelsea significa mucho para mí. Siempre he dicho que quiero pasar aquí mis mejores años, y creo de verdad que tenemos todo lo necesario para seguir cosechando éxitos».
Los directores deportivos Paul Winstanley y Laurence Stewart se hicieron eco de los sentimientos del defensa y destacaron su importancia para la identidad del club. «Es el líder de este equipo, tanto dentro como fuera del campo. Reece sabe lo que significa llevar este escudo y estamos deseando continuar este viaje juntos».
Planes ambiciosos para el futuro
James ya ha llevado al equipo a conquistar títulos en la UEFA Conference League y en el Mundial de Clubes de la FIFA, demostrando ser un pilar táctico para la plantilla. Su decisión de renovar hasta 2032 supone uno de los compromisos más duraderos de la Premier League, lo que demuestra su plena confianza en el actual cuerpo técnico y en la estrategia de fichajes.
El internacional inglés ha cumplido la promesa que mostró en su adolescencia cuando ganó el premio al Jugador de la Temporada de la Academia en 2018. Al comprometer sus mejores años con los Blues, garantiza que el lema «Made in Cobham» siga siendo el corazón del club durante un periodo de importante transición.
Al frente de la difícil tarea del Chelsea
El Chelsea ocupa actualmente el quinto puesto en la clasificación de la Premier League en su lucha por una plaza en la Liga de Campeones. James sigue siendo una pieza clave para los Blues esta temporada, con 35 partidos disputados en todas las competiciones, en los que ha marcado dos goles y ha dado siete asistencias.
El próximo partido de los Blues es un enfrentamiento de liga contra el Newcastle, antes de enfrentarse a un duro reto contra el PSG en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones; el partido de ida terminó con una victoria por 5-2 para los parisinos.
