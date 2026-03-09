Reebok
¡Reebok vuelve! El icono de los años 2000 se prepara para su regreso al mundo de las botas de fútbol con la firma de la estrella de la Juventus como imagen de la marca
Reebok ha vuelto.
Después de haber estado fuera del juego durante demasiado tiempo, las botas Reebok volverán al césped este verano, ya que la marca de ropa deportiva fundada en el Reino Unido y propiedad de estadounidenses anuncia su intención de «recuperar su posición» en el ámbito del fútbol. Dusan Vlahovic les ayudará a conseguirlo, ya que el delantero de la Juventus ha firmado un contrato a largo plazo para convertirse en la imagen de su regreso al deporte.
Vlahovic lucirá el nuevo Sidewinder
Vlahovic llevará las nuevas botas Sidewinder de Reebok desde el inicio de la próxima temporada, en lo que supone el regreso de la marca al mercado, y también vestirá otras prendas de Reebok fuera del campo como embajador. El internacional serbio ya ha probado las Sidewinder en el campo, ya que se le ha visto con ellas en los entrenamientos del Juventus recientemente. El colorido del lanzamiento llega con una base blanca, una gruesa línea en zigzag en negro y el logotipo de Reebok en dorado en el talón. Cuando las veamos por primera vez en un partido, será una dosis de pura nostalgia de los años 2000.
«Reebok tiene un legado increíble».
Por el momento no hay muchos detalles técnicos sobre la nueva bota, aunque es probable que se dé más información en verano, pero Vlahovic está emocionado por formar parte del resurgimiento futbolístico de la marca.
«Estoy orgulloso de unirme a Reebok en su regreso a los terrenos de juego y en su recuperación de su posición en el fútbol», afirmó. «Reebok tiene una increíble tradición en el deporte y estoy emocionado por ver lo que podemos hacer juntos para elevar Reebok Football para una nueva generación de atletas».
Reebok aspira a recuperar su posición.
Esta será la primera bota de fútbol moderna que Reebok lanza desde 2010, lo que supone un momento significativo en su esfuerzo por recuperar un lugar como actor en el ámbito de los deportes de equipo. «El fútbol está profundamente arraigado en la herencia de Reebok y es fundamental para nuestro futuro», afirmó Todd Krinsky, director ejecutivo de Reebok. «A medida que continuamos reconstruyendo nuestra presencia en los deportes de equipo, la asociación con un talento de élite como Dusan demuestra nuestro compromiso de competir al más alto nivel. Se trata de honrar nuestro pasado mientras damos forma con audacia a nuestro futuro».
En su momento álgido, Reebok contaba con jugadores de la talla de Giggs, Henry, Iker Casillas y Andriy Shevchenko entre su plantilla de atletas, pero las condiciones del mercado y un cambio de estrategia les llevaron a discontinuar sus líneas de fútbol.
Esperan poder volver a competir y pueden sentirse animados por el éxito de los recién llegados Skechers, que poco a poco están creando su propio grupo de futbolistas de primer nivel desde su entrada en el mundo del fútbol en 2023, encabezado por el Bayern de Múnich y el delantero inglés Harry Kane.
