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«Recupérate» - A Jamal Musiala le dicen que el fútbol «se cuidará solo» mientras la estrella del Bayern de Múnich y de Alemania gestiona una «disfunción neurológica» tras dos desplomes sobre el terreno de juego
Musiala explica un nuevo problema de salud tras fracturarse el tobillo
Musiala ha atravesado unos duros 12 meses, con el tobillo roto en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Pasó seis meses de baja, pero luchó para regresar y disputar 24 partidos entre Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League.
El Mundial 2026 lo vio brillar con los colores de su país, sumando más apariciones en ese torneo, pero su aportación decisiva ha sido escasa mientras busca recuperar el ritmo competitivo completo y reavivar su chispa más brillante.
El Bayern esperaba que Musiala desempeñara un papel importante en 2026-27, pero sigue pasando más tiempo en compañía de profesionales médicos. Musiala se desmayó durante un amistoso ante el RB Leipzig, antes de volver a desplomarse unos días después contra el Heidenheim.
Posteriormente, Musiala ha publicado en redes sociales: «Me han diagnosticado crisis de ausencia temporales, breves, pero fácilmente tratables, que se deben a una disfunción neurológica. Esto puede provocar episodios recientes, como el del Leipzig o ahora en Heidenheim. Sé que a primera vista parecen dar miedo, pero para mí ahora mismo solo forman parte de mi vida cotidiana. Estoy recibiendo un tratamiento médico excelente y soy muy optimista. El FC Bayern, mi familia y mis amigos están siempre a mi lado y me apoyan en este camino».
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El Bayern le está dando a Musiala todo el apoyo que necesita
Hamann es uno de los que espera con ganas ver a Musiala volver a hacer lo que mejor sabe hacer, pero admite que el proceso no debe acelerarse. Preguntado por los desafíos a los que se ha enfrentado el emocionante '10' del Bayern, el exinternacional alemán, en declaraciones realizadas en asociación con BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: “Obviamente, después de su lesión, cuando volvió en enero, no encontró la forma que tenía antes. Siempre se dijo que se debía a su pie porque todavía tenía tornillos y una placa metálica en el pie, que le retiraron ahora en verano. Tenemos que verlo.
“Me cuesta hablar de la parte futbolística porque creo que lo más importante ahora es que se recupere. Una vez que esté sano y tenga estos problemas bajo control, creo que el resto llegará solo.
“Si podrá volver al nivel que tenía hace dos o tres años, creo que en este momento nadie lo sabe. Pero creo que hablo en nombre de todos los aficionados al fútbol: todos esperamos que sí”.
Klopp, seleccionador de Alemania, ha estado en contacto con Musiala
Ese sentimiento también lo ha compartido el nuevo seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp, con el exentrenador del Liverpool diciendo, al ser preguntado por sus interacciones con un jugador que debería formar parte de sus planes de futuro a largo plazo: «No hablamos por teléfono. Le envié un mensaje de voz. Él no me conoce en absoluto y no tiene mi número. Creo que, si le hubiera llamado, no habría respondido en tres días porque no habría reconocido mi número. Respondió al mensaje.
«Está en una situación que no le deseas a nadie, y menos aún a un chico joven como él. Pero todo debería salir bien, todos estamos de acuerdo en eso. Le tranquilicé diciéndole que esto no tendría ningún impacto en la selección nacional.
«Eso es todo lo que puedo hacer por él. Vincent Kompany me confirmó que estaba en una forma increíble. Después de que le retiraran la placa de metal y los tornillos, volvió a ser el de antes, o incluso mejor. Ahora ha pasado esto por las razones que conocemos.
«Lo importante ahora es que se le dé el tiempo necesario, y que él también se dé ese tiempo. Los jugadores jóvenes normalmente no tienen ningún problema, aparte de impacientarse, y por supuesto no puedes permitirte ser impaciente en una fase como esta.
«Está en el club perfecto, en el entorno perfecto para eso, y nosotros también queremos poner de nuestra parte. Y le decimos: “Hijo, primero recupérate y luego la puerta estará abierta para ti”».
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El récord de Musiala: partidos, goles e internacionalidades
Musiala ha disputado más de 230 partidos con el Bayern, en los que ha marcado 69 goles y ha ganado 13 títulos, entre ellos seis Bundesligas y la Liga de Campeones. Además, pese a que podía haber jugado con Inglaterra, ha sido internacional absoluto con Alemania en 46 ocasiones.
El plan es volver en un futuro no muy lejano a pelear por más grandes títulos junto a Harry Kane, Michael Olise y Luis Diaz, con Kompany deseoso de tener a su disposición al mayor número posible de futbolistas decisivos.
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