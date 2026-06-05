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Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai
Traducido por

Récord histórico de partidos con la selección femenina de Inglaterra: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams y las jugadoras con más internacionalidades

Inglaterra
Women's football
World Cup
Eurocopa Femenina
L. Bronze

La selección femenina de Inglaterra ha cosechado numerosos éxitos en los últimos años: ganó las Eurocopas de 2022 y 2025 y llegó a la final del Mundial femenino de 2023. Ahora, las jugadoras del equipo de Sarina Wiegman que participaron en esos logros empiezan a hacerse un hueco en los libros de récords por su número de internacionalidades, además de por sus títulos.

En marzo de 2026, Lucy Bronze disputó su partido número 145 con Inglaterra y superó a Karen Carney para situarse entre las tres futbolistas con más internacionalidades en la historia de la selección. «Nunca habría imaginado que llegaría siquiera a los 100 partidos internacionales, y mucho menos que superaría a alguien como Karen Carney, que para mí era una leyenda, alguien a quien admiraba desde pequeña y uno de mis referentes», afirmó. Bronze calificó de «increíble» su presencia en esa lista junto a grandes figuras de Inglaterra. ¿Podría escalar aún más posiciones? Desde luego, no parece que esté bajando el ritmo, pero ¿cuánto le falta para subir más?

¿Y qué ocurre con algunas de las otras estrellas de esta selección inglesa? Bronze es la única jugadora en activo que figura actualmente entre las diez futbolistas con más partidos, pero varias integrantes de la convocatoria de Wiegman también están escalando posiciones. Alex Greenwood, con 113 internacionalidades, está a las puertas del top 10, mientras que Keira Walsh y Georgia Stanway parecen destinadas a entrar en él más adelante. Walsh suma 105 internacionalidades a los 29 años, mientras que Stanway lleva 95 a los 27. Las cifras de Lauren Hemp también son notables: ha disputado 80 partidos con su selección con solo 26 años.

Así pues, ¿qué récords persiguen y a qué distancia están de las líderes? ¿Qué futbolistas han disputado más partidos con la selección femenina de Inglaterra? GOAL repasa las jugadoras con más internacionalidades de la selección inglesa...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 internacionalidades)

    Considerada por muchos la mejor futbolista de la historia de Inglaterra, Kelly Smith debutó con la selección en 1995 y disfrutó de una extraordinaria carrera internacional de 19 años. La delantera, todo un referente, marcó 46 goles antes de retirarse de la selección en 2014. Esa cifra la convirtió en la máxima goleadora histórica de Inglaterra en categoría femenina hasta que Ellen White la superó en 2021. Smith sigue siendo segunda en esa clasificación y ocupa el décimo puesto en número de internacionalidades, con 117.

  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 partidos internacionales)

    Capitana de Inglaterra durante ocho años, Steph Houghton fue una figura clave en la selección inglesa que empezó a ganar terreno frente a las grandes favoritas en la década de 2010. Formó parte del equipo que logró un histórico tercer puesto en el Mundial de 2015 y ayudó a llevar a su país a las semifinales de la Eurocopa 2017 y del Mundial de 2019. En 2021 disputó su partido número 121 y último como internacional.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 internacionalidades)

    Gillian Coultard fue la primera mujer en alcanzar las 100 internacionalidades con Inglaterra y, en su momento, una de las cinco únicas personas, entre hombres y mujeres, que habían llegado a esa cifra. La excapitana de Inglaterra fue una pieza clave del equipo antes del cambio de siglo. La centrocampista debutó en 1981, con 18 años, y acumuló 125 internacionalidades durante los 19 años siguientes, antes de anunciar su retirada de la selección a finales de 2000.

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  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 internacionalidades)

    Otra de las grandes figuras de la selección inglesa, Rachel Yankey tuvo una carrera internacional que abarcó varias épocas. Debutó con Inglaterra en 1997 y lo celebró con un gol en la victoria por 4-0 ante Escocia. Fue la segunda inglesa, después de Coultard, en alcanzar las 100 internacionalidades y se retiró con 129, tras superar en la recta final de su carrera el récord absoluto de Inglaterra que entonces ostentaba Peter Shilton, de 125.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 partidos internacionales)

    Tras debutar en 2000, Casey Stoney fue testigo de una transformación profunda a lo largo de sus 18 años de carrera con Inglaterra: la selección pasó de aspirar simplemente a clasificarse para los grandes torneos a intentar ganarlos. La defensa fue una pieza clave del equipo inglés que alcanzó por primera vez la final de la Eurocopa en 2009 y también participó en las campañas que llevaron a Inglaterra a las semifinales del Mundial de 2015 y de la Eurocopa de 2017. Stoney disputó 130 partidos con la selección antes de anunciar su retirada internacional en 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 partidos internacionales)

    Aunque su carrera internacional de 13 años fue más corta que la de muchas jugadoras de esta lista, Alex Scott disputó 140 partidos con Inglaterra, una cifra impresionante que la sitúa como la quinta jugadora con más internacionalidades de la selección. Scott fue una habitual en el lateral derecho durante las exitosas campañas de la Eurocopa 2009, el Mundial 2015 y la Eurocopa 2017. Lucy Bronze, quien acabaría ocupando su puesto, señaló que la leyenda del Arsenal la empujó enormemente a mejorar antes de retirarse de la selección.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 partidos internacionales)

    Una de las futbolistas con más talento que ha dado Inglaterra, Karen Carney figura entre las primeras posiciones de las clasificaciones históricas de partidos disputados y goles marcados con su selección. Tras debutar en 2005, jugó 144 partidos con Inglaterra y marcó 33 goles, una cifra que todavía la sitúa empatada en la séptima posición de la tabla de goleadoras. Su último torneo fue el Mundial de 2019, en el que Inglaterra estuvo muy cerca de alcanzar la final.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (148 partidos internacionales)

    Lucy Bronze es la única jugadora de Inglaterra en activo de esta lista y acaba de ascender al tercer puesto al superar el total de Carney con su participación en la victoria de Inglaterra por 2-0 ante Islandia, partido en el que marcó un gol y dio una asistencia. Bronze debutó en 2013 y ha sido una presencia casi constante en el lateral derecho desde la retirada de Scott en 2017. Desempeñó un papel fundamental en los triunfos de las Eurocopas de 2022 y 2025, así como en la histórica trayectoria hasta la final del Mundial de 2023. Sus 22 goles también son una cifra impresionante, dada su posición defensiva.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 internacionalidades)

    Jill Scott puso fin a sus 16 años de carrera internacional de la mejor manera posible en 2022, tras ayudar a Inglaterra a ganar su primer gran torneo. La experiencia de la centrocampista fue importante en aquel triunfo en la Eurocopa, 13 años después de que, como joven promesa, llevara a Inglaterra a la final de la Eurocopa 2009 con un gol en la prórroga que derrotó a Países Bajos. Es una de las dos únicas futbolistas de Inglaterra que han alcanzado las 150 internacionalidades.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 partidos internacionales)

    Durante mucho tiempo ha parecido que nadie podría alcanzar el increíble récord de Fara Williams de 172 partidos con Inglaterra. La centrocampista debutó en 2001 y jugó hasta 2019. El momento más destacado de su trayectoria con Inglaterra fue el penalti que marcó para asegurar la histórica primera victoria ante Alemania y un trascendental tercer puesto en el Mundial de 2015. Aquel fue su 40.º y último gol con la selección, una cifra que también la sitúa quinta en la clasificación histórica de goleadoras.

    ¿Podría Bronze superar su récord de partidos internacionales? Sería todo un logro para la defensa, que tiene 34 años. 