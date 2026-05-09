Récord de goles y vínculos con Kylian Mbappé: Deniz Undav, del VfB Stuttgart, explica su peculiar celebración

Undav marcó el 3-1 contra el Werkself y sentenció la victoria de su equipo. Fue su gol 19 de la temporada, superando su marca de la 2023/24, cuando el conjunto suabo fue subcampeón.

«Ahora tengo un nuevo récord: 19 goles. Estoy contento y ojalá supere los 20 la próxima semana», dijo a DAZN. «Lo daré todo para ganar y clasificar a la Champions».

Aun así, la prioridad es el éxito del equipo, añadió. Si se clasifican para la Champions, la cifra de 20 goles le importará menos.