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Récord de goles y vínculos con Kylian Mbappé: Deniz Undav, del VfB Stuttgart, explica su peculiar celebración

Bundesliga
VfB Stuttgart vs Bayer Leverkusen
VfB Stuttgart
D. Undav

Gran ambiente en Stuttgart: el VfB vence al Leverkusen en la Champions. Undav brilla como goleador y estrena celebración.

El VfB Stuttgart puede asegurar su pase a la Liga de Campeones en la Bundesliga 2025/26 tras ganar 3-1 al Bayer Leverkusen en la jornada 33. El delantero Deniz Undav celebró un hito personal en el partido.

  • Undav marcó el 3-1 contra el Werkself y sentenció la victoria de su equipo. Fue su gol 19 de la temporada, superando su marca de la 2023/24, cuando el conjunto suabo fue subcampeón.

    «Ahora tengo un nuevo récord: 19 goles. Estoy contento y ojalá supere los 20 la próxima semana», dijo a DAZN. «Lo daré todo para ganar y clasificar a la Champions».

    Aun así, la prioridad es el éxito del equipo, añadió. Si se clasifican para la Champions, la cifra de 20 goles le importará menos.

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  • VfB Stuttgart v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Lucha a tres bandas por el cuarto puesto de la Champions: el Hoffenheim y el Bayer persiguen al Stuttgart.

    Antes de la 34.ª y última jornada, que se jugará el sábado, el Stuttgart lucha por el cuarto puesto con el TSG Hoffenheim y el Bayer Leverkusen. Las otras plazas de la Liga de Campeones ya son para el campeón Bayern de Múnich, el subcampeón Borussia Dortmund y el RB Leipzig.

    El Stuttgart (61 puntos, +21 goles) visita al Eintracht Fráncfort, el TSG Hoffenheim (61/+17) viaja a Mönchengladbach y el “outsider” Leverkusen (58/+22) recibe al Hamburgo SV.

  • Undav sobre su celebración: «Me tachan de «comandante», igual que a Mbappé»

    Undav no solo destacó por su gol, sino por su celebración: con el dedo índice levantado, parecía regañar a su compañero Ermedin Demirovic.

    «Me etiquetan como comandante, igual que a Mbappé en todos esos memes», explicó Undav, «y hace dos o tres semanas acordamos que haría esta celebración si volvía a marcar».

    Al astro del Real Madrid, Kylian Mbappé, los memes lo muestran con uniforme militar y lo llaman «comandante» o «dictador» por su gran influencia en el fútbol.

  • Deniz Undav en el VfB Stuttgart: así son sus estadísticas de la temporada

    Temporada

    Partidos

    Goles

    Asistencias

    2023/24

    30

    18

    10

    2024/25

    27

    9

    3

    2025/26

    28

    19

    5


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