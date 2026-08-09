Puede que esos planes hayan quedado en pausa por ahora, con Vinicius Junior, que había sido vinculado con el Arsenal, firmando un lucrativo nuevo contrato. También se ha encontrado más creatividad y pegada en las bandas en un acuerdo de 140 millones de euros (120 millones de libras/162 millones de dólares) por el delantero marfileño Yan Diomande.

El Real Madrid no necesita hacer un gran desembolso por Olise en el mercado actual, pero puede volver a explorar esa opción en un futuro no muy lejano. Se dice que el jugador de 24 años ha visto cómo el interés desde el Santiago Bernabéu le hacía cambiar de idea.

Es fácil ver por qué el Real Madrid estaría interesado en Olise, después de verle firmar 66 participaciones de gol entre sus apariciones con su club y su selección en la campaña 2025-26. Es dos veces ganador de la Bundesliga con el Bayern y llamó la atención junto a Kylian Mbappe en el Mundial de 2026.