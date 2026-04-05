La decisión de descartar a De Zerbi ha desatado intensas especulaciones sobre si el Manchester United ya ha tomado una decisión sobre su próximo fichaje definitivo. Carrick ha estado ejerciendo de entrenador interino desde que Rubén Amorim se marchó en enero, y su impresionante trayectoria lo convierte en el principal candidato. En el programa «White and Jordan», el corresponsal jefe de fútbol de talkSPORT, Alex Crook, reveló: «¿Sabes qué es lo que me parece interesante de Michael Carrick? Ya estamos en el fin de semana de Pascua y, por lo que tengo entendido, no han hablado con ningún otro candidato. Eso no quiere decir que Carrick haya sido entrevistado para el puesto. No creo que necesiten entrevistarlo. Creo que o se lo dan a él o no se lo dan».