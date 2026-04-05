AFP
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¡Rechazado por el Manchester United! Roberto De Zerbi «sondó» a los Red Devils antes de aceptar el puesto en el Tottenham, lo que aviva los rumores sobre Michael Carrick en Old Trafford
Los Red Devils rechazan las propuestas
Según talkSPORT, De Zerbi «sondeó» al United antes de comprometerse con los Spurs. El exentrenador del Brighton y del Marsella fue presentado como nuevo entrenador en el Tottenham Hotspur Stadium el 31 de marzo, tras firmar un lucrativo contrato de cinco años. Sin embargo, a pesar de la seguridad que le ofrecía el club, informaciones procedentes de Italia indican que el técnico de 46 años se interesó por la vacante en Old Trafford, pero le comunicaron que no estaba entre los candidatos. Esta revelación sugiere que los Spurs podrían haber sido una segunda opción para el italiano, que quedó libre tras abandonar Francia en febrero.
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La decisión da un nuevo impulso a Carrick
La decisión de descartar a De Zerbi ha desatado intensas especulaciones sobre si el Manchester United ya ha tomado una decisión sobre su próximo fichaje definitivo. Carrick ha estado ejerciendo de entrenador interino desde que Rubén Amorim se marchó en enero, y su impresionante trayectoria lo convierte en el principal candidato. En el programa «White and Jordan», el corresponsal jefe de fútbol de talkSPORT, Alex Crook, reveló: «¿Sabes qué es lo que me parece interesante de Michael Carrick? Ya estamos en el fin de semana de Pascua y, por lo que tengo entendido, no han hablado con ningún otro candidato. Eso no quiere decir que Carrick haya sido entrevistado para el puesto. No creo que necesiten entrevistarlo. Creo que o se lo dan a él o no se lo dan».
Una historia complicada con el club
No es la primera vez que se vincula a De Zerbi con el banquillo de Old Trafford. Durante su etapa en el Marsella, se publicó de forma sensacionalista que había mostrado a sus jugadores una oferta contractual del United para motivarlos. En aquel momento, Erik ten Hag se encontraba bajo una presión enorme. Al parecer, De Zerbi le dijo a su plantilla: «Aquí es donde podría haber estado, pero antepuse mi pasión al dinero. Vine al Marsella por la pasión». Al profundizar en el reciente desaire, Crook añadió: «Hablando con gente en Italia esta mañana... Me decían que Roberto De Zerbi —antes de aceptar el puesto en el Tottenham— sondeó al Manchester United y le dijeron que allí no entraba en sus planes. ¿Es porque ya han tomado una decisión sin hacerlo público?».
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Suerte dispar para los rivales
Las decisiones tomadas en el United parecen estar dando sus frutos, ya que el club ha enderezado el rumbo y se ha situado firmemente en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones. Actualmente ocupan el tercer puesto en la clasificación de la Premier League con 55 puntos, con una cómoda ventaja de seis puntos sobre el Liverpool. El balance del entrenador interino, con solo una derrota en diez partidos, ha sido un argumento de peso para que siga al frente del equipo. Para De Zerbi, el reto en el Tottenham Hotspur es muy diferente. Aunque quizá hubiera querido el puesto en el United, ahora se encuentra con que su equipo ocupa el puesto 17, a solo un punto de la zona de descenso, a falta de siete jornadas para el final.